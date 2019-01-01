Смертельных случаев из-за морозов, к счастью, не было

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У нас в этом году непривычно холодная зима. Много ли в связи с этим было несчастных случаев (ведь у нас немало бездомных, больных, наконец, подвыпивших и даже пьяных людей), или обошлось без них?

Николай Петрович, нарвитянин



Человек, который лежит на земле или в снегу, не обязательно пьян.

Ответ на вопрос нашего читателя дает Сергей Андреев, руководитель Нарвского отделения полиции:

- Сразу скажу, смертельных случаев из-за морозов, к счастью, пока не было. В конце я приведу перечень всех поступивших в полицию вызовов, связанных с возможным переохлаждением людей, и перечень действий, предпринятых нами.

Большинство вызовов, поступающих на номер 112, в которых требуется помощь или вмешательство полиции, как правило, связано с алкоголем, будь то насилие в близких отношениях, драка между людьми, до этого спокойно вместе употреблявших спиртное, нарушения закона о дорожном движении. На территории, которое обслуживает Нарвское отделение полиции, можно насчитать несколько сотен случаев, когда люди попадают в вытрезвитель или им требуется помощь полиции или медиков. В 2018 году таких людей было 885.

Звонки о том, что пьяный человек не может самостоятельно добраться домой, лежит на земле или в снегу, заснул, поступают как от небезразличных горожан, которые видят такого человека, так и в некоторых случаях человек сам звонит на номер 112, когда понимает, что его организм не справился с принятым количеством спиртного. Да и сами полицейские в ходе патрулирования обнаруживают таких людей на улице. Нуждаться в помощи могут люди самых разных социальных слоев. Бездомных доставляем либо на вытрезвление в Нарвское отделение полиции, либо в приют, если это позволяет их состояние. В зимний период приют в Нарве на ул. Карья, 6а работает круглосуточно.

В Нарве нуждающихся в услугах вытрезвителя лиц доставляют в арестантский дом Нарвского отделения полиции, где есть всего четыре предназначенных для таких людей места. При необходимости на место вызывают скорую помощь.

Человек, который лежит на земле или в снегу, не обязательно пьян. Возможно, ему стало плохо - особенно, если речь идет о пожилых людях, возможно, человек просто поскользнулся и не может самостоятельно встать. Поэтому в любой ситуации следует быть человечными и вызвать нуждающемуся помощь, позвонив на номер 112. Если летом такие ситуации менее критичные, то зимой, особенно когда на улице сильный мороз, ситуация совсем другая. Поэтому большое спасибо всем людям, которые позвонили, видя нуждающегося в помощи, на короткий номер тревоги 112. В некоторых случаях могу подтвердить, что звонящий помог спасти человеку жизнь.

Связанные с возможным переохлаждением вызовы на номер 112 на территории, обслуживаемой Нарвским отделением полиции:

7 января, 21.24. Нарва- Йыэсуу. Женщина в состоянии алкогольного опьянения лежит на земле и не может подняться. Патруль доставил женщину домой.

8 января, 20.27. Нарва. Мужчина примерно 45 лет пьяный, контактный, но встать не может. Лежит давно, и есть опасность переохлаждения. Осмотрен скорой помощью, доставлен в отделение на вытрезвление.

13 января, 10.15. Нарва. Мужчина в алкогольном опьянении лежит у подъезда на тротуаре. Доставлен на вытрезвление в полицию.

21 января, 13.48. Нарва. Мужчина лежит на скамейке на остановке. Доставлен в приют.

26 января, 5.05. Силламяэ. К прохожему подошел мужчина и попросил помощи, так как у него нет телефона, а сам мужчина живет в другом городе. Полиция связалась с другом мужчины и его доставили к другу на ночлег.

26 января, 15.20. Нарва. Мужчина примерно 40 лет сидит на улице с закрытыми глазами и не реагирует. Через некоторое время стал агрессивен. Полицейский патруль доставил мужчину на вытрезвление в отделение полиции.