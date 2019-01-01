К следующим местным выборам в Нарве будет создан избирательный союз Narva Kodulinn

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Правящую фракцию "Нарва - наш дом" в городском собрании Нарвы переименовали. С конца прошлой недели она называется Narva Kodulinn. Под таким же названием члены одноименного НКО планируют выйти на местные выборы 2021 года.

Депутаты правящей фракции. Автор: Сергей Степанов/ERR

"При переименовании фракции мы исходили из логики. В начале января было создано НКО Narva Kodulinn. На следующих местных выборах, надеюсь, на его базе будет создан одноименный избирательный союз. Теперь мы начинаем к ним готовиться, используя уже свое новое название", - объяснил в понедельник корреспонденту rus.err.ee лидер фракции Алексей Воронов.

По его словам, в настоящее время в НКО состоят уже около 100 человек.

"Мы не ставили перед собой цели принимать в организацию всех желающих. Нет у нас и задачи набрать как можно больше людей. Мы знаем, что подобное частенько бывает в партиях - с одной стороны, на бумаге членов у них много, а с другой - на конференцию собрать людей не удается. Мы принимаем людей с активной жизненной позицией, готовых работать во имя того, чтобы Нарва и жизнь в ней становились бы лучше. Удастся ли наш проект, станет известно примерно через полгода. Но я не сомневаюсь в его жизнеспособности", - добавил Алексей Воронов.

Ранее депутаты из правящей фракции, как писал rus.err.ee, учредили недоходное объединение Narva Kodulinn. Руководитель общества Татьяна Стольфат поначалу утверждала, что общество будет аполитичным, а создали его для организации мероприятий в городе.

Оппозиция Нарвского городского собрания придерживалась мнения, что правящие политики начали долгосрочную подготовку к будущим муниципальным выборам.

Глава правящей фракции Narva Kodulinn Алексей Воронов прямо назвал созданное некоммерческое объединение партией, которая будет работать исключительно в приграничном городе.

Финансировать деятельность НКО планируются за счет членских взносов, пожертвований и денег от проектов.

Источник: rus.err.ee