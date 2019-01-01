Пришла пора браться за лопаты

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Обильные снегопады заставляют городские власти Нарвы принимать жесткие меры, а горожан браться за лопаты.

Жители дома вышли с лопатами, чтобы очистить от снега городской участок дороги, ведущей во дворы.

На прошлой неделе жители одного из домов района Пяхклимяэ вышли для уборки части внутриквартальной дороги, которая принадлежит городу и, следовательно, должна убираться фирмой-подрядчиком. Любовь, председатель квартирного товарищества, организовала несколько человек на уборку потому, что участок недалеко от её дома является т.н. «узким горлышком» и через него автотранспорт заезжает в несколько дворов, за очистку которых отвечают уже товарищества. Машины по этому отрезку снуют туда-сюда практически постоянно: за десять минут, что длилась наша беседа, мимо нас проехало не менее десяти машин. Народ взялся за лопаты, потому что состояние этого участка дороги, мягко говоря, оставляет желать лучшего, хотя он и должен чиститься за городской счет.

- Убирают город в этом году недостаточно хорошо, по крайней мере, в нашем районе. У остановки «Сенди» мы увидели технику только спустя несколько дней после Нового года. Да и этот участок убирают неважно. Сама выходила и уговаривала тракториста чистить лучше, показывала, где он оставил снег, - рассказывает Любовь.

Вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Евграфов, комментируя ситуацию, сказал:

- Благодарю людей за проявленную инициативу, но хочу сказать, что следовало позвонить по дежурным номерам, и проблема была бы решена специалистами департамента городского хозяйства Нарвской горуправы. Призываю всех горожан так и делать.

Кому звонить, чтобы убрали?

За уборку городских улиц и тротуаров отвечают фирмы-подрядчики, но звонки от горожан принимают специалисты департамента городского хозяйства. Следить за состоянием дорог - задача Ирины Кузьминой, за уборку зелёных зон и тротуаров отвечает Людмила Морина. Также свою претензию можно отправить на электронный адрес департамента городского хозяйства. Ещё можно звонить по общему круглосуточному телефону.

Часто ли горожане обращаются со своими замечаниями по поводу уборки улиц? Дежурный, принимающий звонки, сообщил нашему изданию, что в снежный день поступает до 10 жалоб и замечаний, которые немедленно передаются специалисту, отвечающему за конкретный участок.

С другой стороны, небольшой опрос во дворе одного из нарвских домов показал, что далеко не все готовы звонить в управу, даже если знают, кому надо жаловаться.

- Пусть председатель КТ звонит, она у нас власть, – считает, например, пожилая нарвитянка, не пожелавшая назвать своё имя.

Председатель КТ Людмила, собравшая людей на чистку городской дороги, собирается развесить в подъездах листки с телефонами работников горуправы.

- Я всем говорю, чтобы звонили и сообщали о претензиях не мне, а городским властям. Чем активнее горожане будут, тем больше станет порядка на улицах, - считает она.

Кому звонить по поводу уборки городских улиц и тротуаров: дороги: Ирина Кузьмина, тел. 58553190, 3599216,

зелёные зоны и тротуары: Людмила Морина, тел. 3599215, 56650125. Можно также написать на электронный адрес департамента городского хозяйства : linnamajandus@narva.ee.

Или позвонить по общему круглосуточному телефону 3599005, дежурный запишет вашу претензию и передаст специалисту.



На «троечку»

Вице-мэр по городскому хозяйству Нарвы Алексей Евграфов на прошедшем 14 января инфочасе дал свою оценку уборке улиц:

- Уборка осуществляется удовлетворительно. Но вопросов и работы много. Уверяю, что специалисты Департамента городского хозяйства ведут постоянный мониторинг. Работники департамента постоянно контролируют выполнение работ.

Евграфов сообщил, что 11 января фирмам-под­ряд­чи­кам были отправлены предупреждения с требованием выполнять условия договора. В следующий раз будут применяться штрафные санкции, пообещал вице-мэр.

Все дороги в городе разделены на четыре категории по степени важности, и, соответственно, к каждой категории применяются свои требования по уборке.

Если к уборке основных дорог у городских властей серьезных претензий нет, говорит вице-мэр, то уборка внутриквартальных дорог не всегда соответствует договору. Однако, подчеркивает он, надо иметь в виду, что часть внутриквартальных дорог принадлежит квартирным товариществам, а не городу, следовательно, чистить их должны КТ.

Новые дорожки – новые договора

Проблема с уборкой улиц и тротуаров от снега имеет несколько аспектов. Первый заключается в том, что некоторые новые велосипедно-пешеходные дорожки не были приняты в эксплуатацию департаментом развития и экономики и, соответственно, не были поставлены на баланс города. Это как раз и стало причиной того, что автобусы и пассажиры были вынуждены в прямом смысле слова месить снег на круге у остановки «Сенди».

По словам Евграфова, фирма N&V (подрядчик, ответственный за проезжие дороги в городе) отказалась чистить новые велодорожки: есть опасность, что придется платить за порчу имущества в случае повреждения снегоуборочной техникой асфальта или плитки. Некоторое время шли переговоры, в результате которых стороны смогли договориться, что N&V будет чистить участок у остановки «Сенди» и парковку у ДК “Ругодив”. Для уборки всех остальных велосипедно-пешеходных дорожек город спешно объявит новый конкурс.

- Мы могли, конечно, спорить с фирмой N&V, заставлять их работать. Они бы обратились в суд… Словом, мы бы этот вопрос до конца зимы решали, а дорожки так и были бы не почищены. Через пару недель пройдет конкурс, и горожане смогут использовать новые дорожки по назначению, - сказал А. Евграфов.

Город эвакуирует автомобили

Еще один аспект проблемы уборки улиц: водители игнорируют временные знаки, запрещающие парковку вдоль обочин дорог. Эти знаки на улице должен установить подрядчик за сутки до того, как по ней пройдет техника. Не обращают внимание многие водители и на требования других знаков, ограничивающих зону парковки. В результате из-за припаркованных машин снегоуборочная техника вынуждена просто проезжать мимо – с поднятыми ковшами. Ваш корреспондент лично наблюдала такую картину на ул. Раху в одну из суббот. Если одна сторона дороги была почищена, то другая так и осталась практически не убранной: три снегоуборочные машины прошли подряд друг за другом вхолостую.

Поэтому власти начали действовать решительно: на прошлой неделе Департамент городского хозяйства сообщил, что Служба охраны правопорядка начинает применять принудительное перемещение автомобилей на охраняемую стоянку. За первые же сутки было вывезено шесть автомобилей.

По словам главного специалиста отдела надзора департамента городского хозяйства Дмитрия Дьякова, в ночь с 17 на 18 января в фокусе внимания были Кренгольмский проспект, ул. Кереса и ул. Вахтра. На них установлены постоянные знаки, запрещающие парковку в ночное время по четным и нечетным числам.

- Надо отдать должное, автовладельцы на Кренгольмском проспекте следовали знакам, и техника смогла почистить улицу качественно. Что касается ул. Вахтра, то там, к сожалению, водители проигнорировали требование знака, запрещающего парковку с ноля часов до семи утра, и оттуда мы были вынуждены переместить шесть автомобилей на штрафную стоянку, расположенную на ул. Тиймани, 3, - рассказал он журналистам.

Чиновник разъяснил, что один из пунктов закона о дорожном движении говорит: принудительное перемещение возможно и в том случае, если специальной предупредительной таблички нет, но машина припаркована в зоне действующего запрещающего знака и мешает уборке.

- Призываю водителей при парковке в дневное и ночное время внимательно следить за знаками. Если при установке временного знака автомобиль уже находится на парковке, мы связываемся с собственником и предупреждаем его, но если человек припарковался после установки временного знака, никто его разыскивать не будет. На этой неделе планируется продолжить уборку улиц в дневное время – временные знаки будут выставлены на ул. Раху, Выйду и Вестервалли, - сообщил Д. Дьяков.

Собственник автомобиля, нарушивший правила, должен оплатить расходы на перемещение машины в размере 45 евро или 120 евро (в зависимости от веса транспорта) и расходы за хранение автомобиля в сумме 10 евро за первый день и 2 евро за каждый последующий. К этим расходам добавится штраф в размере 20 евро за нарушение требований Закона о дорожном движении. Информацию о перемещенном автомобиле можно получить круглосуточно по телефону 112.

Готовы ли горожане помочь себе сами?

В последнее время зима не так часто балует нас обильными снегопадами. Но этот год не в счет — снега действительно много. Так что напоминаем автовладельцам, что ст. 22 городского Порядка по благоустройству предписывает водителям чистить от снега и льда территорию, на которой паркуется машина плюс два метра вокруг транспортного средства. Однако далеко не все горожане выполняют это требование. С другой стороны, есть и те, кто берется за лопату без проблем. Небольшой опрос в соцсети показал, что часть нарвитян не только готовы помочь (и уже делают это) с уборкой снега дворникам, но и городским властям. «Дайте только лопату!», - пишут они в комментариях на Фэйсбуке.

Софья Боборенко

Фото: Софья Боборенко