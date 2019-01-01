Спасателям мешают неправильно припаркованные машины

Дата публикации: Вчера, 11:23 Просмотрено: 232

Квартирные товарищества Нарвы в начале года получили от Спасательного департамента Эстонии письма, в которых КТ рекомендуется наладить сотрудничество с местными властями для того, чтобы навести порядок с парковками во дворах многоквартирных домов: во многих из них доступ для спасательной техники затруднен.

Даже в разгар рабочего дня парковочные места у домов заняты. Вечером же найти свободное парковочное место становится действительно сложной задачей.

По данным спасателей, в Нарве из 82 девятиэтажных домов к 34-м подъезд затруднен или невозможен, в Силламяэ и Кивиыли ситуация еще хуже - там спасательная техника не может подъехать вообще ко всем высоткам. В Йыхви и Кохтла-Ярве доступ для спасателей заблокирован у каждой второй девятиэтажки.

Спецтехника спасателей (в том числе и автолестница, габариты которой больше, чем у других машин спасателей) не может подъехать к многоэтажному дому из-за припаркованных автомобилей жильцов. В этом заключается основная проблема. Причем горожане зачастую оставляют свои машины и в тех местах, где парковка запрещена, например, на поворотах. Спасательный департамент в разосланных письмах просит товарищества в совместной работе с управой г. Нарва организовать движение и парковку у домов таким образом, чтобы у спасателей была возможность проезжать к подъездам в экстренных случаях.

Решает не город

Вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Евграфов считает, что местные власти не могут напрямую решать проблемы проезда по дорогам возле домов.

- Мы не можем повлиять на квартирные товарищества, потому что дороги находятся на частной территории и движение по ней обеспечивает собственник — то есть КТ, - говорит он.

Как же решать вопрос? Евграфов напомнил, что товарищества могут обращаться к городским властям с ходатайством о выделении муниципальной земли под обустройство парковки. Город предоставляет такие участки в бесплатное пользование.

- Все активные товарищества получили землю и строят парковки, - отметил вице-мэр. - Кроме этого, в прошлом году город построил несколько бесплатных общественных парковок, в нынешнем году ещё две стоянки появятся на ул. Харидусе, вдоль Таллиннского шоссе. Но отдельно для каждого КТ построить парковку у города нет ни возможности, ни права.

По словам вице-мэра, горуправа в ближайшее время напомнит квартирным товариществам о необходимости обеспечить на своей территории проезд спасательной техники.

Места не хватает

То, что проблема существует, соглашаются все опрошенные нами руководители квартирных товариществ. Машинами заставлено все, но места всем так и не хватает, а получение муниципальной земли для парковки не всегда оказывается хорошим выходом из ситуации.

Ольга Никитина, отвечающая за несколько пятиэтажек на Кренгольме, говорит, что основным камнем преткновения является закон, требующий стопроцентное согласие собственников квартир на строительство парковочной зоны.

- Среди жильцов всегда есть люди, у которых на данный момент нет машины, и с ними договориться крайне сложно. В своем товариществе не могу уговорить людей на парковку на протяжении, наверное, уже пяти лет. С другой стороны, далеко не всегда рядом с домом есть подходящая муниципальная земля для обустройства парковки. У нас с одной стороны – парковая зона, с другой – железная дорога, с третьей – детская площадка, - замечает она.

Никитина видит решение проблемы в строительстве городскими властями многоэтажных парковок по районам Нарвы, что значительно разгрузило бы дворы.

- Для такого города, как наш, который стремится быть Культурной столицей, куда в определенный момент может приехать много туристов, решать проблему парковок придется так или иначе. Надо и зеленые зоны сохранить, и найти место для автомобилей, и обеспечить проезд технике, всем угодить… Выполнить все эти задачи только председателям КТ не под силу, нужно, чтобы городские власти помогли, - говорит она.

Легче штраф заплатить

Надежда Боева, председатель КТ в домах по Таллиннскому шоссе и ул.Кангеласте, замечает, что для решения проблемы необходимо, чтобы о ней задумались все горожане.

- Можно сказать, что в последнее время автомобилисты потеряли совесть, - эмоционально говорит она. - Ставят машины и на газонах, и на поворотах, несмотря на то, что их штрафуют представители городского департамента. С другой стороны, часто доступные муниципальные участки земли возле домов очень небольшие – на 7-10 машин. Принципиально эти парковочные места проблему не решают. А вот на предложение взять более крупный участок подальше от дома владельцы машин реагируют отрицательно: мол, далеко ходить. Да и вообще я заметила, что люди не желают тратить деньги на строительство парковок. Новое парковочное место обходится владельцу в круглую сумму (700-1500 евро), поэтому людям проще раз-два в месяц заплатить 20 евро штрафа.

Решать самим

Виктория Глушко, управляющая домами в разных районах Нарвы, считает, что специалисты отдела надзора должны активнее реагировать на заявления о неправильно припаркованных автомобилях.

- К сожалению, водители у нас зачастую просто игнорируют установленные знаки. Около одного дома правлению пришлось ставить большие вазоны, чтобы люди не оставляли машины прямо под окнами, так как знак никакого действия не возымел.

Хотелось бы, чтобы местные власти быстрее и активнее реагировали на наши сигналы по звонку, без письменных заявлений. Их помощь была бы незаменима, особенно в экстренных случаях, ведь у представителей отдела надзора есть доступ в регистр и они могут быстро установить личность владельца, а у представителей КТ такая возможность отсутствует, - говорит она и добавляет: - Важно, чтобы жильцы относились друг к другу более доброжелательно, договаривались между собой. Требуется также обоюдная работа между городскими властями и квартирными товариществами, горожане должны не только требовать что-то от города, но и сами решать возникающие проблемы.

Софья Боборенко

Фото: Софья Боборенко