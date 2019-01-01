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Дежурный по городуЗадай вопрос старшему специалисту по охране порядка Департамента архитектуры и городского планирования Дмитрию Дьякову

Дата публикации: Вчера, 13:58 Просмотрено: 188

Уважаемые читатели prospekt.ee! 

Задай вопрос старшему специалисту по охране порядка Департамента архитектуры и городского планирования Дмитрию Дьякову

Дмитрий Дьяков. Фото: tema.ee

В понедельник, 14 января,  встречу с прессой проведёт старший специалист по охране порядка Департамента архитектуры и городского планирования Дмитрий Дьяков. Дмитрий Дьяков готов дать ответы на все интересующие Вас вопросы (городские правила и порядки, компенсации, связанные с ДТП, организация публичных мероприятий и т.д.). Спрашивайте в комментариях, вопросы принимаются до середины дня пятницы. 

Задай вопрос старшему специалисту по охране порядка Департамента архитектуры и городского планирования Дмитрию Дьякову

 

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