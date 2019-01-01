Вернуть в регион налог на добычу сланца и разработать идею IT-академии в Нарве

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Социал-демократы Ида-Вирумаа начали свою предвыборную кампанию в Рийгикогу с идеи вернуть в уезд плату за использование природных ресурсов. На Северо-Востоке Эстонии свои кандидатуры на предстоящие выборы выставили девять человек, все они – жители региона.

Команда социал-демократов Ида-Вирумаа состоит только из жителей региона. Фото: Софья Боборенко

Министр внутренних дел Катри Райк, представляя кандидатов журналистам, отметила, что все они, несмотря на разные области деятельности, национальность и опыт работы, являются единой сильной командой и работают над тем, чтобы в полной мере использовать собственные ресурсы и динамичность региона. Своей перво- очередной задачей кандидаты от СДПЭ ставят перенаправить 75% поступающих из Ида-Вирумаа налогов на добычу сланца обратно в регион и использовать этот доход на развитие всего Ида-Вирумаа.

По мнению социал-демократов, это позволит финансировать крупные проекты, необходимые для региона. Так, мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин полагает, что 22,5 миллиона евро, полученные подобным образом, могли бы способствовать среди прочих проектов и возникновению пассажирского терминала в порту Силламяэ. Сам Ильин не является членом ни одной партии, но баллотируется по списку социал-демократов.

Ещё одной отличительной чертой политики социал-демократов можно назвать желание сохранить в регионе сланцевую промышленность, сделав её более «зеленой» и безопасной. Глава социал-демократов в Йыхви и работник концерна Viru Keemia Grup Сергей Соловьев считает, что у сланца есть будущее, которое может не вступать в противоречие с заботой об окружающей среде.

Эдуард Одинец работает руководителем отдела внешних ресурсов Министерства культуры и, по его словам, знает, где и как взять средства из европейских источников для общего развития региона, в том числе туризма, киноиндустрии. Он восемь раз избирался в городское собрание Кохтла-Ярве, является членом попечительского совета единственной в городе эстонской школы и не понаслышке знаком с ситуацией, сложившейся в Кохтла-Ярве в связи с организацией новой единой школы. И Одинец, и Райк выступают за своевременное общественное обсуждение того, как будет работать государственная гимназия в Нарве, что позволит избежать ошибок, которые были совершены в Кохтла-Ярве.

Антс Кутти, руководитель отдела пограничного контроля Налогово-Таможенного департамента и член Нарвского городского собрания, видит свою задачу в решении проблем оттока населения и увеличении размера пенсий и дотаций (этот пункт совпадает с задачами общего уровня, поставленными социал-демократами перед собой). Третьим, но не последним пунктом является борьба с коррупцией и круговой порукой в органах местного само- управления.

Антон Праткунас, действующий депутат Нарвского городского собрания и работник управы Нарва-Йыэсуу, не является членом СДПЭ, но баллотируется по списку партии. Сфера его интересов – спорт, здоровье, физическая культура. На пресс-конференции он подчеркнул, что социал-демократы гарантируют, что каждый молодой человек - житель Ида-Вирумаа сможет участвовать хотя бы в одной спортивной секции бесплатно, среди обещаний – построить в регионе уездный спортивный центр.

К команде социал-демократов примкнули студент Павел Прокопенко (является самым молодым из всех кандидатов, считает своим преимуществом именно свою молодость и, как следствие, непредвзятый подход ко многим «старым» проблемам), социальный работник «Центра поддержки детей и семьи Вирумаа» Татьяна Олеск и директор Эстонского шахты-музея и бывший старейшина волости Кохтла Этти Кагаров.

Список предвыборных обещаний социал-демократов Ида-Вирумаа содержит ряд пунктов, основанных на уже озвученных идеях. Это, например, строительство трехрядной шоссейной дороги между Нарвой и Йыхви, а проект Академии внутренней безопасности уже находится в стадии проведения строительного тендера. Однако, замечает Катри Райк, многие идеи необходимо постоянно держать на контроле и иметь политическую волю к их осуществлению. Так, деньги на строительство шоссейной дороги ещё не выделены, также развитие туристического кластера или университетских колледжей требует государственного финансирования. Среди обещаний социал-демократов – разработать идею, высказанную И. Нейвельтом, о создании в Нарве IT-академии международного уровня.

- Это один из немногих реальных шагов, способных кардинально изменить Нарву к лучшему, - заметила Катри Райк.

По её мнению, развивая инфраструктуру, учебные заведения и жилищный фонд, решая вопросы доступности медицинской помощи, возможно прекратить отток людей из Ида-Вирумаа и со временем увеличить прирост населения региона.

Наша справка:

Парламентские выборы в Эстонии пройдут 3 марта 2019 года. На них смогут проголосовать 972 515 граждан Эстонии. Крупнейшие политические силы, центристы, социал-демократы, реформисты, а также партия «Отечество» и Консервативно-народная партия Эс- тонии (EKRE) уже огласили свои списки кандидатов. В то же время Свободная партия, «Ээсти 200», Объединенная левая партия Эстонии, «Богатство жизни» и партия «Зеленые Эстонии» планируют провести съезды делегатов и выдвинуть кандидатов в середине января.

Софья Боборенко