Нарва-Йыэсуу начинает заниматься своим молом

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Город Нарва-Йыэсуу получит в 2019 году 200 тыс. евро на исследовательские работы и очистку входа в реку Нарву со стороны Балтийского моря, а также на разработку рабочего проекта по реконструкции мола.

Построенный в конце советского периода волнорез в устье Наровы давно не выполняет свою функцию из-за своего плачевного состояния. Фото: Софья Боборенко

Эта сумма заложена в государственном бюджете, заверил наше издание мэр г. Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. Мол Нарва-Йыэсуу расположен в устье реки Нарвы. В свое время он был построен для того, чтобы снизить опасность высоких волн, которые нередко появляются в устье реки и размывают береговую линию, вымывая песок.

За прошедшие годы волнорез значительно разрушился и уже давно требует основательной перестройки или даже замены. Город Нарва-Йыэсуу был не в состоянии нести финансовую нагрузку в связи с требующейся реконструкцией, и вот теперь появилась реальная надежда привести волнорез в должное состояние.

- Из бюджета страны благодаря усилиям социал-демократов городу Нарва-Йыэсуу будет выделено в этом году 200 тысяч евро на проект реконструкции мола. В 2019-2020 годах будет проведена оценка воздействия проекта на окружающую среду, а также сделано рабочее проектирование. В дальнейшем, в 2021-23 годах, планируется очистить дно устья, сделать углубление дна практически до малого порта Нарва-Йыэсуу, а также заняться строительными работами, - рассказал Ильин.

По оценке мэра, ныне существующий мол, вероятнее всего, будет снесен, а на его месте возникнет новый. Реконструкция будет сопровождаться и приведением в порядок пляжа: частично он будет очищен от зарослей кустарника, возможно, потребуется завезти новый песок. По мнению Ильина, Эстония может просить финансовую поддержку на этот проект от различных европейских фондов, уже не раз выделявших средства для регионов.

Так, например, есть возможность ходатайствовать в Программу приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия или в Европейский фонд развития регионов.

- Перспективы у нас хорошие, так как этот проект стоит вторым в очереди в Программе развития Ида- Вирумаа после проекта по созданию рейсового терминала в Силламяэ. То есть имеет большие шансы получить поддержку, - отметил мэр Нарва-Йыэсуу.

Строительство мола в устье реки Нарова является одним из пунктов в предвыборной программе Социал-демократической партии Эстонии.

Софья Боборенко