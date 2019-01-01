Ремонт буквенной инсталляции NARVA обойдется в 2 тысячи евро или Город собирает информацию о возможных вандалах

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Накануне рождественских праздников стало известно, что буквенная инсталляция NARVA (топоним), установленная на Петровской площади, была повреждена вандалами. В конце 2018 года портал «Дельфи» писал, что инициатор и главный спонсор топонима Александр Брокк разочарован тем, что городские власти не торопятся проводить ремонт поврежденных букв.

Работа по восстановлению топонима займет не менее двух дней.

Напомним, что появление такого знака в Нарве — результат инициативы предпринимателя Александра Брокка и депутата Нарвского горсобрания Владимира Бутузова. В проект с разной степенью участия «вложились» восемь человек, достаточно известные в городе люди. На осуществление композиции потребовалось около года, при её изготовлении специально был создан двухтонный постамент, чтобы избежать незапланированных перемещений топонима.

Буквенная инсталляция была подарена городу, став, таким образом, его собственностью.

К сожалению, не все горожане оценили новую достопримечательность Нарвы, и инсталляция подверглась вандализму. Больше всего господина Брокка огорчает то обстоятельство, что городские власти не торопятся проводить ремонт.

Когда же топоним будет отремонтирован и есть ли возможность найти и наказать виновных, ведь речь идет о вандализме на центральной улице города, спросили мы Нарвскую городскую управу.

На запрос нашей газеты ответил вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Евграфов:

- После получения сообщения о повреждении топонима NARVA, установленного на Петровской площади, специалисты Департамента городского хозяйства осмотрели его и запросили ценовые предложения на ремонт. Поскольку в холодный зимний период ремонт покрытого пленкой пластика топонима технологически невозможен без использования строительной палатки и тепловой пушки, то, к сожалению, это существенно отразилось и на общей стоимости ремонта, составившей 2258,40 евро.

За срочную работу в предпраздничные дни уходящего 2018 года пришлось бы доплатить фирме еще 451,20 евро. В итоге, ремонт топонима в декабре обошёлся бы в 2709,60 евро. Поэтому было решено отложить ремонт до начала 2019 года и сделать его без переплаты денег налогоплательщиков. Ремонт топонима будет осуществлен при первой возможности. Работа по его восстановлению займет около двух дней.

Взыскать причиненный ущерб с человека, его причинившего, возможно только в случае его установления. К сожалению, на данный момент не установлен даже приблизительный период времени, в который был совершен данный акт вандализма (по нашей оценке, их было несколько и эти случаи не связаны между собой), соответственно невозможно просмотреть и записи видеокамер.

Видеозаписи с камер городского наблюдения хранятся только в полиции, и для их просмотра необходимо знать время совершения правонарушения. Если у кого-то из жителей нашего города есть точная информация о данном правонарушении и времени его совершения, пожалуйста, сообщите их в Департамент городского хозяйства на адрес linnamajandus@narva.ee или по телефону 3599155.

Софья Боборенко

Фото: Наталья Соболева