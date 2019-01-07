Вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Евграфов отвечает на ваши вопросы

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Вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Евграфов отвечает на вопросы пользователей www.prospekt.ee.

Фото: ee.sputniknews.ru

Официальной парковки на Ореховой горке нет

Вызывает беспокойство организация парковки автомобилей на Akkeküla. Не считает ли горуправа необходимым установить информационные знаки, о том, что парковка организована не на улице Раху, а на верхней площадке Ореховой горки?

Андрей, www.prospekt.ee

На вопрос читателя отвечает Алексей Евграфов, вице- мэр Нарвы по вопросам городского хозяйства:

- Предложение, на мой взгляд, очень разумное. Мы это сделаем, как только позволят погодные условия, так как необходимо бетонировать основание знака.

Сначала проблема на Ореховой горке заключалась в том, что автовладельцы ставили по привычке машины на велосипедно-пешеходной дорожке.

Однако мы поставили соответствующий запрещающий знак, и люди стали заезжать на территорию спортивного центра, к зоне детской площадки. На мой взгляд, это недопустимо, так как там уже располагается пешеходная зона, к тому же автомобили паркуются на пешеходной плитке, не рассчитанной на такие нагрузки.

Соответствующие знаки, запрещающие парковку на территории спортивного центра, мы планируем поставить и просим горожан соблюдать требование дорожных знаков. Это требование будет распространяться и на спортсменов, которые приезжают на Ореховую горку тренироваться или участвовать в соревнованиях, проезд на территорию будет разрешен только обслуживающему транспорту. Замечу, что вокруг достаточно мест, которые можно использовать для парковки, не нарушая закон.

Говорить о создании больших парковочных зон на Ореховой горке можно будет только после того, как планы по строительству спортхолла и бассейна станут более предметными. Сейчас же создать отдельную парковку на территории Akkeküla не представляется возможным.

Бесплатный общественный транспорт для в Нарве пока не планируется

Планирует ли город ввести бесплатный общественный транспорт? Если не для всех, то хотя бы для учеников и педагогов школ он мог бы быть бесплатным., с удобным расписанием автобусов.

Алексей, www.prospekt.ee

Отвечает Алексей Евграфов, вице- мэр Нарвы по вопросам городского хозяйства:

- Нет, город не планирует вводить бесплатный общественный транспорт. Существующий на сегодня порядок предоставления льгот нам кажется оптимальным. Бесплатно на городских автобусах помимо категорий лиц, установленных законом, на маршрутах, не выходящих за пределы города, могут совершать поездки люди старше 66 лет, ученики основных школ, гимназий и училищ в возрасте до 19 лет (включительно) в период с 1 сентября по 20 июня, люди, имеющие нетрудоспособность 80% и выше и тяжёлую степень недостатка в здоровье, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Город просит КТ привести фасады домов в порядок

В Нарве весь жилой фонд старый. Как можно за счёт жильцов реновировать такие дома? У кого в городе можно получить квалифицированную помощь по этому вопросу, чтобы не было потом жуткой зелёной плесени? Если после ремонта такой результат - значит, строители делают, не зная, что можно делать, а что нельзя. У нас за довольно большие деньги за два сезона только швы в блочном доме обновили, но не без неудач: в одном месте стена потекла, а причину не могут выяснить. Как такое возможно?

Надежда Юзар, www.prospekt.ee

Отвечает Алексей Евграфов, вице-мэр Нарвы по вопросам городского хозяйства:

- Напомню, что в Нарве действует программа «Украсим родной город». Дома, входящие в так называемую зону Мильо (исторические дома и дома, требующие особого подхода при ремонте, более дорогие при реновации), имеют право получить долю городского софинансирования в несколько большем объеме, чем другие дома. Специально для их поддержки с моей подачи была изменена программа, и теперь КТ таких домов могут ходатайствовать о возмещении до 40% от потраченных средств.

Во-вторых, любые работы должны проводиться под соответствующим надзором. Для консультации я бы посоветовал обратиться в отдел надзора департамента архитектуры и планирования. Непосредственной обязанностью его специалистов являются разъяснения, как организовать процесс, кто и за что несет ответственность, к кому обращаться в случае возникновения проблем со строением или строительством.

Квалифицированную помощь по поводу плесени на доме можно получить у эксперта, который должен иметь соответствующую квалификацию. В данном случае необходимо разобраться в причинах возникновения плесени. Это может быть что угодно, начиная с того, что во всех многоквартирных домах нарушена запроектированная ранее естественная вентиляция (установлены пластиковые окна). Если плесень появилась после выполнения каких-либо строительных работ по фасаду, то в этом случае необходимо исследовать проект (является ли проектное решение компетентным) и строительные работы (выполнены ли работы по проекту).

В прошлом году горуправа направила всем домам по ул. Пушкина письма с просьбой обратить внимание на состояние фасадов и привести их в порядок.

Мы получили обратную связь от квартирных товариществ: как оказалось, практически все дома уже занялись этим вопросом – или уже делали ремонтные работы или собираются ими заняться в ближайшее время. Только 5-6 домов оказались проблемными, но с ними мы продолжаем вести диалог и пытаемся сподвигнуть жителей этих домов на ремонт. В этом году такие же послания мы планируем отправить и в старые дома, находящиеся на Кренгольме.

Город не занимается знаками на территории КТ

Насколько мне известно, в городской управе есть человек, отвечающий за организацию дорожного движения. Знаю, что собирается комиссия по дорожному движению, на заседаниях которой решаются вопросы установки знаков на территории КТ и т.д. Если специалист по дорожному движению не в силах решить вопрос установки дорожного знака в товариществе, то зачем он (специалист) нужен? или же зачем тогда комиссия?

Алексей, www.prospekt.ee

Отвечает Алексей Евграфов, вице-мэр по вопросам городского хозяйства:

- Комиссия по организации дорожного движения не обсуждает знаки, которые устанавливаются на территории квартирных товариществ. С 2015 года после изменения законодательства город организует дорожное движение только на публичных дорогах и улицах. Следить за корректностью установки дорожных знаков и их соответствие дорожной обстановке должен собственник недвижимости.

Спускаться с колясками у заправки Neste станет легче

Хотелось бы узнать, когда планируется сделать удобный спуск с тротуара у заправки Neste? Если идти со стороны «Центрума», то там есть удобный спуск- подъем на возвышение тротуара. Вот только поднявшись, спуститься уже сложно - специального пандуса для людей с ограниченными возможностями или для родителей с колясками там нет. Эта проблема существует уже не первый год. Вопрос уже отправляла в горуправу в октябре 2016 года, ответ от департамента городского хозяйства был таков, что в бюджет 2017 года соответствующее ходатайство направлено. Однако пока все по-прежнему. Планирует город исправить это или нет?

Татьяна,

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Алексей Евграфов, вице-мэр Нарвы по вопросам городского хозяйства:

- Спасибо за то, что подняли этот вопрос. Обещаю, что необходимые работы мы проведем в этом году в рамках программы по понижению поребриков. Пандус будет построен с правой стороны, где подъем не так крут, как лестница. В прошедший вторник я был там с проверкой, ступени и подъем были убраны, но знаю, что есть нарекания к тому, как этот отрезок тротуара чистится.

Недоволен дорожным знаком. Кому звонить?

Будет ли проведена ревизия дорожных знаков в Нарве? Считаю, что многие знаки установлены некорректно, где-то не соответствуют дорожной обстановке, каких-то знаков не хватает вовсе.

Андрей,

www.prospekt.ee

Отвечает Алексей Евграфов, вице-мэр Нарвы по вопросам городского хозяйства:

- Работы по установке новых дорожных знаков или замене старых планомерно ведутся в течение всего года. Информацию о необходимости замены средств организации дорожного движения мы получаем из нескольких источников. В первую очередь, от нашего подрядчика, который ведет мониторинг и передает информацию в департамент городского хозяйства о наличии и сохранности дорожных знаков на улицах города. Информацию о соответствии знаков Закону о дорожном движении мы получаем от полиции и горожан, которые активно сообщают о своих наблюдениях. В городском департаменте есть специалист, который также ведет мониторинг.

Все серьезные предложения об изменении в дорожном движении рассматриваются на заседаниях комиссии по безопасности движения при Нарвской городской управе. Если они находят поддержку, то их предложение воплощается в жизнь.

В 2018 году в Нарве было установлено 206 новых постоянных дорожных знаков. В частности, появилось много новых знаков в районе Старого города, на ул. Раху. Дополнительно было установлено 192 временных знака, например, для обозначения ямы или для временной замены поврежденного постоянного знака. В это число не входят знаки, устанавливаемые во время проведения строительных работ и публичных мероприятий. Знаки, появляющиеся в городе в ходе выполнения работ по проектам, таких как, например, пешеходно-велосипедные дорожки, в это число тоже не входят.

Если у горожан есть предложения по установке новых знаков или изменению существующих, то свои предложения можно передать по электронной почте linnamajandus@narva.ee или по телефону: 56650669 (Дмитрий Дьяков).

О специальных пакетахи урнах для собак

Будут ли в Нарве определены места для выгула собак? Очень много внедобросовестных людей, которые не убирают за своими питомцами, город загажен , это бросается в глаза особенно весной, при таянии снега. Может, пора начать городским чиновникам назначать штрафы?

Андрей,

www.prospekt.ee

Алексей Евграфов, вице-мэр Нарвы по вопросам городского хозяйства:

- К сожалению, вступившие с 2015 года изменения в законе не позволяют штрафовать хозяев животных за то, что они не убирают отходы жизнедеятельности своих питомцев. Состав проступка образуется только в том случае, если в результате действий владельца животного был причинён ущерб здоровью или имуществу третьих лиц: например, собака покусала человека или порвала его одежду. Всё остальное, в том числе и ситуации, когда владельцы не убирают за своими животными, не регулируется Пенитенциарным кодексом, а относится к сфере частно-правовых отношений между людьми.

Для решения вопроса город в течение следующих 5 лет закупит 50 специальных урн для сбора собачьих экскрементов. Первые 10 урн будут установлены уже этой весной. Стоимость каждой составит 360 евро с налогом. Каждая урна будет содержать в себе и рулон специальных пакетиков. Для того, чтобы пакеты не воровали (как это происходило не раз на нарвском нижнем променаде), они будут специального черного цвета с соответствующим рисунком, - ходить в магазин за покупками с таким неудобно. Цена пакетов – 36 евро за 2000 штук. Рассчитываем, что горожане будут использовать пакетики и урны по назначению. Хочу ещё обратить внимание, что в парке, посвященном столетию ЭР, будут построены две отдельные площадки для выгула маленьких и больших собак.

Пакетик с экскрементами можно выбросить в любую урну, этот вид отходов сейчас считается бытовым.

Так будут выглядеть новые урны и пакетики для собачьих экскрементов. С таким пакетом пойти в магазин будет неудобно.