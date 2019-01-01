Нарвская горуправа отвечает на письма и запросы от пяти дней до месяца

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Подводя итоги уходящего года, городской секретарь Антс Лийметс рассказал журналистам о том, что год от года количество документов внутреннего оборота горуправы растет, в том числе увеличивается и число писем и обращений, получаемых местным самоуправлением от жителей и партнеров.

Несмотря на то, что большинство документов в Эстонии можно присылать в дигитальном виде, на столе у городского секретаря Антса Лиймется полно бумаг. Фото: Софья Боборенко

По состоянию на 27 декабря в Регистре документов было зарегистрировано 18 738 документов (это приказы, письма, заявления, ходатайства, запросы и проч.). Львиная доля документов (28%) приходится на Департамент социальной помощи, следом идут Департамент архитектуры и городского планирования (18%) и Городская канцелярия (17%), которая получает все письма, направленные в Нарвскую городскую управу без указания конкретного получателя.

Антс Лийметс:

- Когда мы начинали вести электронный регистр документов, то в год обрабатывали 9 тысяч документов, сейчас же - почти вдвое больше. В то же время структура приходящей корреспонденции год от года практически не меняется.

Городской секретарь также сообщил, что Нарвская городская управа за год провела 27 плановых заседаний, одно из которых было внеочередным, созванным для уточнения деталей дополнительного городского бюджета. В рабочем порядке принято 30 правовых актов.

Согласно статистике внутреннего документооборота, с наибольшей нагрузкой работает Департамент архитектуры и городского планирования, на который приходится 33% от всех приказов, протоколов и распоряжений, изданных горуправой. Далее следуют Департамент социальной помощи (23%) и Департамент городского хозяйства (17%).

Документы дигитальные и на бумаге

Частное лицо или организация могут отправить документ конкретным работникам департаментов или мэру, который направит его по месту решения вопроса. Документы принимаются как в дигитальном виде, так и в бумажном. Последний будет сканирован и отправлен в архив на хранение. Работники горуправы работают только с дигитальными носителями. По словам городского секретаря, нарвитяне активно пользуются обеими возможностями для общения с представителями власти.

Свое обращение можно оставить в мэрии и на вахте (Петровская площадь, 5). В случае, если человек желает удостовериться, что документ будет принят в работу, необходимо зарегистрировать его у секретаря мэра, который поставит подпись на бумажном носителе.

Закон предусматривает разные сроки для ответа в зависимости от вида документа. Если речь идет о конкретном запросе, то ответ должен поступить в течение пяти рабочих дней, если вопрос требует рассмотрения, анализа и принятия решения, то на ответ чиновникам и специалистам дается месяц.

В планах усовершенствовать городской сайт

На последнем заседании городского собрания депутаты, утверждая бюджет на 2019 год, выделили финансирование для нужд управы, в планах которой заняться и веб-страницей Нарвы. В то же время Антс Лийметс затруднился сказать, в какую именно сумму обойдется усовершенствование сайта, также неизвестно, какие именно изменения в нем произойдут. В будущем году планируется собрать мнения работников департаментов о том, что необходимо изменить или добавить. По словам городского секретаря, существующая городская интернет-страничка за время своего существования была уже несколько раз модернизирована, но изменения в основном касались внутренней «кухни» сайта, а его внешний вид оставался неизменным.

Не секрет, что нынешний сайт постоянно критикуется горожанами и оппозиционными депутатами. Как минимум, в современных условиях городскому сайту необходимо иметь внутреннюю сеть для работы специалистов департаментов, а также адаптированную версию для мобильных устройств.

Софья Боборенко