Фонд интеграции переехал в Нарву вместе с руководителем

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В среду, 2 января, в нарвском центре Kerese состоялось торжественное открытие головной конторы Фонда интеграции, которая теперь находится в Нарве. В этом мероприятии приняли участие представители многих общественных и государственных организаций, которые считают Фонд интеграции своим партнером.

Pуководитель Минкульта по международным связям в сфере интеграции Анне-Ли Рейма поздравила «новоселов» и руководителя фонда Ирене Кяосаар (справа).

Белая мечта

Руководитель Фонда Ирене Кяосаар отметила, что в помещениях Kerese Keskus центр будет находиться временно, до лета, и поделилась с собравшимися «valgе unistus» - «белой мечтой» сотрудников Фонда: планируется, что летом Фонд интеграции и входящий в его состав Дом эстонского языка переедут на первый этаж двухэтажного здания на Линда, 2, которое к тому времени будет реновировано и полностью изменит свой облик: стены будут белыми. Рядом будет находиться гостиница, в которую владелец недвижимости хочет превратить бывшее многоэтажное заводское здание. Часть этого комплекса, Vaba Lava или «Свободная сцена», уже открыла свои двери в декабре.

Открытие головной конторы Фонда интеграции в Нарве принесло пограничному городу 20 новых рабочих мест, из которых большая часть уже заполнена, причем местными, идавирускими сотрудниками, таллиннцев же в Нарву перебралось всего пятеро, включая руководителя Фонда Ирене Кяосаар. Кяосаар сказала нашему изданию, что купила в Нарве квартиру, остальные четверо сотрудников также нашли в городе постоянное жилье.

Впрочем, еще до переезда головной конторы в Нарву планировалось, что большинство вакансий заполнят местные кадры, подчеркнула Кяосаар. «Я сама очень верила в то, что удастся найти сотрудников именно здесь, в Нарве и Ида-Вирумаа, и не была разочарована результатами конкурсов. Кандидатов было много, и мне кажется, что это проявление доверия к нашей организации», - сказала Кяосаар нашей газете.

Заговорит ли Нарва по-эстонски?

Что изменит в жизни Нарвы размещение головной конторы Фонда в пограничном городе? «Очень важно, - отметила Ирене Кяосаар, - что в государстве не все учреждения находятся в Таллинне, особенно это касается таких учреждений, как наше - ведь именно в Нарве и Ида-Вирумаа живет больше всего людей, которые нуждаются в наших услугах. Таких, как обучение эстонскому языку, клубы эстонского языка, различные мероприятия. Кроме того, мы поддерживаем различные проекты, направленные на интеграцию: например, Энергетический забег, Свободная сцена. У нас есть разные проекты, направленные на то, чтобы местные люди имели больше возможностей осуществлять свои идеи и получить больше пользы от того, что мы здесь».

Нет ли в связи с переездом в Нарву у Фонда интеграции амбициозного плана, чтобы со временем все нарвитяне, или, по крайней мере, те, кто считает это для себя важным, заговорили бы на эстонском языке свободно и без проблем?

«Мне кажется, что уже сейчас эстонский язык чаще слышен в Нарве. Дело часто даже не в том, что люди не владеют эстонским, а в том, что они боятся на нем говорить. И мы считаем одной из важных своих задач этот страх преодолеть, чтобы люди чувствовали: это и их язык тоже», - подчеркнула Кяосаар. Для этого в Доме эстонского языка будут использовать как можно больше разных методов.

«Лично я думаю,что языковые курсы - это очень малая часть того, что мы должны делать. Мы хотим, чтобы языковые навыки, полученные на курсах, в дальнейшем не терялись и чтобы для этого было много возможностей: и языковые кафе, и клубы, и экскурсии в Тарту, Пярну, на Сааремаа, и приглашение интересных людей для проведения различных мероприятий, и многое другое. Теперь, когда у нас есть свои учителя для изучения эстонского языка, мы будем искать такие формы для его изучения, которые людям больше всего подходят», - поделилась планами руководитель Фонда.

С первых дней работы в Нарве Фонд интеграции тесно сотрудничает с Кассой по безработице (руководитель Ида-Вируского отделения Аннеки Теэлахк — слева) и Домом эстонского языка (руководитель Маргарита Кялло — на снимке справа).

Творческие идеи - у каждого сотрудника

В ходе мероприятия наше издание пообщалось и с двумя учителями Дома эстонского языка. Одна из них, коренная нарвитянка Юлия Виирсалу, рассказала, что в свое время для того, чтобы изучить эстонский язык в совершенстве, она ...отправилась на три года служить в эстонскую армию. Девиз Юлии: «Знать язык своей страны - это модно», а занятия со своими учениками она старается сделать как можно интереснее. «Наша главная цель - заговорить по-эстонски», - подчеркивает она.

Пилле Мафуччи переехала в Нарву из Таллинна вместе с семьей и сейчас ведет занятия у двух групп полицейских. «Одна группа послабее, другая - вообще очень сильная, но наша задача - создать для них возможность общения на эстонском языке, сделать так, чтобы язык не забывался», - говорит Пилле. Она рассказала, что переезд в Нарву был для нее и ее мужа естественным, хотя и удивил некоторых из ее таллиннских знакомых. «Муж-американец еще в Америке начал учить русский язык, и он ему очень нравится, как и мне. Еще до переезда сюда мы бывали в Нарве и нам очень понравились здешние люди: дружелюбные, открытые», - пояснила Пилле.

Руководитель Дома эстонского языка Маргарита Кялло сказала нашей газете, что очень довольна преподавателями, у каждого из которых множество творческих идей, которые они готовы воплощать в жизнь.

Маргарита Кялло:

- Интерес к изучению эстонского языка могут поддерживать, например, тематические языковые кафе. Одна из наших сорудников имеет большой опыт музейной работы и хочет вести «культурное» языковое кафе, в котором обсуждали бы картины и предметы искусства, различные исторические темы. Еще один из наших учителей предложил идею сделать курс написания творческих текстов - это такой своеобразный курс журналистики для начинающих - на эстонском языке и ведения своего блога. Потом есть такое понятие, как тандем - когда два носителя языка общаются на языке друг друга: эстоноязычный участник тандема говорит по-русски, русскоязычный - по-эстонски. Получается такое очень эффективное двойное погружение. Есть такая форма работы, как общение с носителем эстонского языка по скайпу. Наконец, есть возможность самостоятельно изучать язык, регулярно встречаясь с нашим консультантом, который будет руководить обучением.

Один в поле не воин

Словом, возможностей много, поэтому и Ирене Кяосаар, и Маргарита Кялло надеются, что нарвитяне быстро найдут дорогу в Дом эстонского языка. Также для эффективной работы очень важно, что Фонд интеграции будет теперь еще более тесно взаимодействовать с теми своими партнерами, которые находятся в Ида-Вирумаа.

Присутствовашая на мероприятии руководитель Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк сказала нашей газете, что сейчас в Ида-Вирумаа на организованных Кассой курсах изучают эстонский язык около 1000 человек, причем около 800 из них - работающие люди.

Аннеки Теэлахк:

- Для нас очень важно, что Фонд интеграции переехал в Нарву, поскольку у нас здесь на месте не так много партнеров по организации обучения эстонскому языку, а рынок требует все больше людей, которые знали бы язык - именно поэтому и продолжают обучение работающие люди.

Я являюсь членом совета Дома эстонского языка: так как уже накопила много опыта и могу давать советы и консультации другим. Как говорится, один в поле не воин, и все организации, которые занимаются одним делом, должны между собой сотрудничать. Сегодня мы уже говорили о том, что если нашему клиенту нужны курсы эстонского языка, то после собеседования мы будем его ориентировать не только на курсы, которые организует касса, но и на те возможности, которые дает Дом Эстонского языка, то есть делать все, чтобы желание изучать эстонский язык не пропало и время не было бы упущено.

Ирина Токарева

Фото: Ирина Токарева