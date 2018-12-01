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Среда обитания+Галерея. Мемориал воинам-афганцам завершен

Дата публикации: Вчера, 10:42 Просмотрено: 347

Мемориал, посвящённый солдатам, павшим на афганской земле, обрел окончательный вид. В пятницу, 14 декабря, были установлены восемь элементов – камней-скамеек.

+Галерея. Мемориал воинам-афганцам завершен

Установленные элементы — камни-скамейки - выполнены из бетона и облицованы натуральным финским гранитом.

Ровно год назад НКО «Бастион», известный в Нарве союз ветеранов боевых действий и военной службы, установил основной памятник - точную копию двух стреляных гильз от автомата АК-74 размером 80 на 25 см на постаменте, облицованном натуральным норвежским гранитом.

В пятницу, 14 декабря, были установлены еще восемь камней, на них указаны названия всех 34-х провинций Афганистана, в которых находились солдаты советских вооруженных сил перед выводом войск. Это стало окончательным этапом создания мемориала всем солдатам, павшим и принимавшим участие в боевых действиях на территории Афганистана в период 1979-1989 (в составе СССР) и 2004-2014 (в рамках миссии НАТО).

Напомним, что открытый в прошлом году памятник был возведен на пожертвования, собрать сразу необходимую сумму не удалось, поэтому вторая часть мемориала появилась только год спустя. Необходимые денежные средства предоставили спонсоры, члены НКО и частные лица, всего мемориал обошелся в сумму более 35-ти тысяч евро. Он является единственным в Эстонии памятником солдатам и офицерам, погибшим в Афганистане. Сегодня в Эстонии насчитывается около 1200 воинов-афганцев, 47 домой не вернулись.

- Отрадно заметить, что мы завершаем создание мемориала в год столетия Эстонской Республики. Мы надеемся, что мемориал станет красивым местом, куда будут приходить нарвитяне и гости города, - рассказал Борис Абрамов, член правления НКО «Бастион». Абрамов также отметил, что 15 февраля 2019 года ветераны будут отмечать 30-летие со дня окончания войны в Афганистане и вывода войск.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко

+Галерея. Мемориал воинам-афганцам завершен

 

Галерея

+Галерея. Мемориал воинам-афганцам завершен +Галерея. Мемориал воинам-афганцам завершен +Галерея. Мемориал воинам-афганцам завершен +Галерея. Мемориал воинам-афганцам завершен +Галерея. Мемориал воинам-афганцам завершен

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