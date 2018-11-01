Родители и педагоги Нарвской православной школы обращаются к общественности: «Помогите сохранить школу!»

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Добавлен комментарий родителей на пресс-релиз Виталия Гаврилова.

Члены школьного совета Марина Иванова и Анна Шамарина (слева направо) говорят, что готовы забрать детей из школы, если с ними не станут считаться. Фото: Ирина Токарева

В среду, 19 декабря, родители учеников Нарвской Православной гуманитарной школы собираются провести внеочередное экстренное общешкольное объединенное собрание законных представителей учащихся НПГШ и Совета школы. Как мы уже писали ранее, родители не согласны с действиями священника Виталия Гаврилова, который является членом правления НКО Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine - собственника этой единственной в Нарве частной школы.

На собрание помимо членов правления НКО родители пригласили также мэра Нарвы Тармо Таммисте, заведующую отдела культуры Викторию Лутус и юриста Александра Гамазина. На нашем сайте мы уже опубликовали подробный комментарий отца Виталия по поводу ситуации в школе (http://prospekt.ee/society/11926-direktor-narvskoy-pravoslavnoy-shkoly-nadezhda-cherkashina-dobavlen-kommentariy-otca-vitaliya.html), в ответ на который родители и учителя представили свою версию событий. Этот комментарий мы также полностью приводим ниже.

Ответ родителей и педагогов на пресс-релиз протоиерея Виталия Гаврилова

Основал школу в 1991 году о. Владислав Кумыш (в том числе и для своих детей). В школе на тот момент было всего полтора десятка учащихся. В числе первого набора был и сын Андрея Иванена - Максим.

В 1996 году о. Владислав Кумыш переводится на служение в Россию, куда и уезжает с семьей. Директором школы, у которой на тот момент были задолженности, не было четкого плана развития, документов и прочего, он просит стать Иванена А.В. Кто, как не супруга, помогает мужу в тяжелые для школы времена?

Сначала после основного места работы, а затем оформившись в школе на одну должность, но фактически выполняя работу, как минимум по пяти. Школа, которая при открытии работала в помещениях Нарвской Высшей школы (политехникум) в 1996 году переехала в здание бывшей детской поликлиники на Графова 4, арендуя площади у города.

С 1996 по 2018 Андрей Иванен и Елена Иванен поднимали и расширяли школу. Никого не трогали, просили о помощи, но не были услышаны.

Закладывали свою квартиру для оплаты долгов. Об этом извещали жителей города Нарва местные СМИ, информацию можно найти в Интернете.

2001 год - внесение изменений в законы ЭР. По новому закону у школы должен быть держатель - юридическое лицо. Поскольку доходов у школы нет, а родительская плата покрывает з/п педагогов и оплату коммунальных платежей, выбирается форма собственности - НКО "Воскресение".

Открыть НКО могут, как минимум, 2 физических лица, и Иванен приглашает в качестве соучредителя настоятеля Воскресенского собора о. Александра Пидвысоцкого.

В 2011 году в Нарве решением Священного Синода образована Нарвская епархия, главой которой становится Владыка Лазарь (Гуркин). Епархия выкупает у города здание по Графова 4, и передает ее в пользование Православной школе с УСЛОВИЕМ введения в НКО своего человека, поскольку Александр Пидвысоцкий уже на тот момент уехал служить в Россию.

"Своим" стал иерей Виталий Гаврилов - благочинный Нарвской Епархии (разжалован указом епископа Лазаря 20 апреля 2017 года из-за недоверия), фактически до сентября 2018 года не интересовавшийся школой. По сути дела, с этого момента школа является заложником сложившейся на сегодня ситуации.

Тем временем, школа растет, развивается и утверждается как в городе, так и в республике. Сын Андрея Иванена - Максим, окончив Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse по специальности «мультимедия-технологии» и факультет журналистики СПбГУ, а также пройдя педагогические курсы, устраивается на работу в Православную школу на должность учителя информатики, опять же, как и мать, фактически занимаясь делами в нескольких направлениях.

За долгие годы именно школа (а не НКО), наконец-то, выравнивает свое финансовое состояние, претерпевает множественные проверки различных служб и министерства образования и науки ЭР и получает БЕССРОЧНУЮ лицензию на деятельность.

За годы своей деятельности, школа выпустила немало выпускников. Среди них золотые и серебряные медалисты. Заслуженность этих медалей подтверждают результаты государственных экзаменов, которые нашим ученикам приходится сдавать в муниципальных школах города, что естественно является дополнительным стрессовым фактором. Но мы справляемся! Выпускники школы закончили престижные ВУЗы не только Эстонии, но и за ее пределами.

На данный момент они работают учителями русского языка и литературы, эстонского языка, английского языка, учителями в дошкольных учреждениях, логистами, операторами в центре управления охранной фирмы, директором отдела продаж и международных отношений, регентами хора, профессиональными артистами в танцевально-хореографическом направлении, врачами-рентгенологами, священниками, полицейскими.

Некоторые открыли свое дело: «Студию свадебных платьев», частный детский мини-сад, центр раннего развития. В разные годы в школе учились дети священников: о. Владислава Кумыша, о. Александра Салыкина, о. Александра Пидвысоцкого, о. Вячеслава Ромашкина, о. Романа Цуркана, о. Александра Силова, о. Николая Терентьева.

Учащиеся школы показывают достойные результаты на различных соревнованиях и олимпиадах. Дети с особыми потребностями, которых священство назвало "убогими" чувствует в школе любовь и поддержку не только от педколлектива, но и от всех учащихся. Лизонька Феофанова (1 класс) заняла 2 место в конкурсе "Опять я ваш, о юные друзья". Ивановы Маша (3 класс) и Михаил (7 класс) занимаются танцами на инвалидных колясках. Именно пара Михаила заняла 1-ое место в международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance 2018, проходившем в Москве. Ну, а про братьев Красиковых, Дмитрия и Валентина, не знает, наверное, только глухой. Мальчишки - паралимпийские фехтовальщики Эстонии!

Что касается невоцерковленности педагогического состава, то хочется напомнить нашим оппонентам, что Андрей Иванен 6 лет был членом синода ЭПЦ МП, вел спецкурс «Христианская мысль и русская литература» в Нарвской Высшей школе. Написал книги «100 лет Нарвскому Воскресенскому собору» и «Ивангородская Свято-Троицкая Церковь (барона Александра Штиглица», за которую он был удостоен золотой медали Центра Национальной Славы России. В 2009 году в знак благопризнания усердных трудов на ниве церковной митрополитом Таллиннским и всея Эстонии Корнилием удостоин медали во имя священномученника Исидора Юрьевского, награжден медалью Преподобного Серафима Вырицкого «За жертвенные труды».

Педагог школы уже почти 3 десятка лет поет в хоре Нарвского Воскресенского собора, другие – несколько лет безвозмездно украшали храмы Нарвской Епархии к Двунадесятым праздникам, завуч школы по благословению Владыки 2 года работала директором Воскресной школы при Воскресенском соборе, директор по развитию был личным водителем Владыки, занимался развитием официального сайта епархии. Кроме этого, педагоги школы добивались у епископа Лазаря открытия домового храма в Ольгино. Сейчас, педагоги посещают храмы как Нарвы, так и других городов Эстонии, а также России. Мы вольны делать свой выбор в пользу того или иного храма. Как можно сомневаться, что педагогический коллектив - «практикующие христиане»?

5 лет школьники, педагоги и родители посещали нижний храм Воскресенского собора, где по средам утром проводилась Божественная литургия. На этой церковной практике ребята учились вести себя в храме, прислуживать в алтаре, продавали свечи и принимали записки о здравии и упокоении, пели.

Текст детского богослужения разработал Иванен Андрей Владимирович. Но с некоторых пор церковную практику отменили. Осталось только посещение храма в праздничные дни церковного календаря. Но и тут нас ждало полное разочарование: 4 декабря учащихся и учеников школы новое руководство школы в лице Черкашиной Н.А. (а возможно и владыки Лазаря) не пустили в Воскресенский собор на празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Слова Виталия Гаврилова о том, что особое сопротивление всего коллектива вызвало требование «Директором должен стать практикующий православный христианин» не соответствуют действительности, как уже изложено выше. А тот факт, что Катрин Лоок не могла участвовать в конкурсе на замещение должности директора по причине отсутствия у нее управленческих курсов в размере 240 часов, утаил.

Сейчас же, нам приводят разных юристов, сообщающих, что у нас куча проблем, в том числе и с трудовыми договорами, но даже «дефектный» договор, исходя из параграфа 13 Закона о трудовом договоре, аннулировать нельзя. Сейчас нас пытаются «обработать», сломить. Зачем? Почему? Из добрых побуждений?

А может все дело в том, что городу нужна частная школа с правом преподавания в гимназии на русском языке? Было бы смело это предположить, но статья в «Постимеес» за 26.01.12 говорит сама за себя.

Коллектив педагогов, выпускников и родителей школы (которые, на минуточку, являются покупателями услуги образования у НКО) выражают недоверие держателю НКО в лице Виталия Гаврилова. Он не учитывает интересы ни самих учащихся школы, ни их законных представителей. Он ведет агрессивную деятельность, направленную на бывшую администрацию и педагогов школы, демонстрирует свои силу и превосходство, привлекая разного рода «экспертов» и постоянно твердя «Я – хозяин», пытается добиться желаемого, навязывая свою волю другим, без учета прав, желаний и потребностей людей.

Неужели, все так плохо было в Православной школе, что и родители, и ученики, и выпускники, и педагоги сплотились и встали на защиту?

Так ли все плохо в Православной школе, как это описывают "учредитель" протоиерей Виталий Гаврилов и назначенная им же единолично врио директора Надежда Черкашина?

И является ли на самом деле господин Гаврилов учредителем, держателем? Учредителем – нет, держателем (формально) – да, но с моральной точки зрения, норм христианской морали – нет. Ведь не появлялся же он с 2011 года в школе. Не интересовался ее успехами, поражениями, проблемами. Да никогда! А сейчас ворвался вероломно, нагло, действуя грязными методами, не слыша никого вокруг себя, не пытаясь найти контакт с теми, с кем собирается работать и с теми, кто дает работу ему.

Думайте сами, решайте сами!