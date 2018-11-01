Нарва назвала своих лучших предпринимателей года

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Вчера вечером, 13 декабря, на торжественном приеме мэра Нарвы прошла церемония награждения лучших предпринимателей Нарвы 2018.

Вот они - лучшие предприниматели Нарвы в 2018 году. Фото: Департамент развития и экономики

Традиционная церемония (Нарва чествует своих лучших бизнесменов вот уже 17-й год подряд) состоялась в только что открывшемся на Линда, 2 театральном комплексе Vaba Lava.

Обладателем титула «Нарвский лучший предприниматель 2018» стала фирма Nevotex Narva OÜ, производящая мягкую мебель для домашнего использования, офисов, круизных лайнеров и самолетов. Nevotex Narva OÜ – крупное международное производство, стабильно работает в Нарве 10 лет.

Лучшим нарвским инвестором признана фирма Fortaco Estonia OÜ, производящая металлокунструкции и их части.

Титул «Нарвский экспортер 2018» в этом году завоевал SKS Estonia Textile OÜ, основным видом деятельности которого является производство химических нитей из искусственных и синтетических волокон.

Лучшим в 2018 году нарвским начинающим предпринимателем признана фирма Maius Grill OÜ, открывшая в Нарве ресторан Maius и поставляющая на рынок кулинарные изделия.

Лучшим нарвским работодателем названа компания Table Tennis Products OÜ.

В номинации для фирм, которыми руководят женщины, «Нарвский предприниматель-женщина 2018» лучшей признана фирма Katrameks OÜ, производящая рабочую одежду.

За вклад в имидж города Нарвы отмечен Тартуский Новый театр (Tartu Uus Teater), спектакль которого «Кремлевские соловьи» с триумфальным успехом прошел этим летом на Кренгольме: чтобы посмотреть его, в Нарву приехали свыше 23 000 человек из разных городов Эстонии.

Титул «Предприниматель доброжелательный к детям 2018» получила компания Servin Arendus OÜ, которая 18 лет поддерживает проведение в Нарве детского джазового фестиваля.

По предложению конкурсной комиссии Нарвская городская управа решила отметить еще некоторые отличившиеся в 2018 году фирмы, способствующие развитию предпринимательства в Нарве: концерн Eesti Energia AS, на предприятиях которого работают почти 2000 нарвитян, фирмы Primatek Coatings OÜ (изготовление порошковых красок), Waldchnep OÜ (производство электромоторов и генераторов), I-Pec Engineering OÜ (изготовление металлоконструкций).

За развитие спорта в Нарве и популяризацию здорового образа жизни отмеченo акционерное общество AS My Fitnes Narva Klubi.

Организатором конкурса «Нарвский предприниматель» выступает Нарвская городская управа. По словам главного специалиста службы предпринимательства и защиты потребителей Виктории Каю, деятельность фирм оценивается по результатам экономической деятельности на территории Нарвы за два предыдущих года и первой половины текущего года. В числе критериев для определения самых успешных предпринимателей — поступившие в городской бюджет налоги, доходы от продаж, чистая прибыль, объем инвестиций, объем экспорта, создание новых рабочих мест, средняя заработная плата, вклад в развитие города и др. Победители в номинациях «За вклад в имидж города Нарва» и «Нарвский предприниматель доброжелательный к детям» определяются не по экономическим показателям, а по вкладу в жизнь города.

Светлана Зайцева