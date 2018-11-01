Темный сад будет готов к следующему лету

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По первоначальным планам, проект реконструкции Темного сада должен был завершиться 17 сентября этого года, однако в настоящее время рассматривается поданное фирмой-подрядчиком Sinear OÜ ходатайство о продлении договора до июня 2019 года.

Реконструкция Темного сада приостановлена для археологических исследований.

По словам руководителя службы проектов Департамента развития и экономики Нарвской горуправы Анне Веево, проект реконструкции находится на финальной стадии, уже выполнено около 80 процентов строительных работ, часть из оставшихся продлится в зимний период.

- Выполнение проекта задержалось по объективным причинам, - рассказала г-жа Веево на традиционном инфочасе. - Основной проект был подготовлен не очень качественно в части геодезии: те высотные отметки, что были указаны в проекте, не совсем соответствовали реальным. Пришлось заняться уточнением и перепроектированием. По факту получилось, что в срок фирма-подрядчик не успела выполнить все работы, - пояснила она журналистам причины задержки.

По мнению Веево, основные масштабные работы в Темном саду все же выполнены: дорожки проложены, лестницы построены, освещение проведено. Также уже готов фундамент под павильон, а сам павильон, который будет деревянным, изготавливается, и как только будет готов, его сразу установят. Зима этому не мешает, утверждает руководитель службы проектов. Зима мешает провести такие работы, как облицовка гранитными плитами лестниц. Эта работа будет осуществлена, как только позволят погодные условия. В плане озеленения ситуация выглядит следующим образом: все запланированные по проекту кусты и деревья уже высажены, трава на газоны высеяна, посадка цветов и первый покос намечены на весну.

Не обошлось и без внешних помех. Примерно полтора месяца назад на территории у памятной плиты в честь павших бойцов в Освободительной войне 1918 года (справа от входа в казематы бастиона Виктория) была раскопана часть исторической канализационно-дренажной системы. Сейчас все работы на участке приостановлены, строители ждут окончания археологических исследований.

Именно эта площадка призвана стать центральной частью обновленного парка. По замыслу проектировщиков, по центру участка расположится цветочная клумба, поблизости от нее разместится небольшая площадка, которую можно будет использовать для танцев, выступлений духового оркестра и проведения различных мероприятий в летний сезон.

От площадки расходятся вверх, на кавалер (холм на бастионе Виктория) лестницы, которые ведут на самый верхний уровень променада, уже благоустроенный: там располагаются дорожки, скамейки и светильники. Чугунные ограды и деревянную беседку (павильон) восстанавливают по сохранившимся чертежам в том виде, в котором они существовали до войны.

Общая стоимость проекта превышает 1 млн евро, но городу заплатит только 160 тыс. евро, остальную сумму выделит Фонд развития предпринимательства (EAS) из средств Европейского фонда регионального развития.

Софья Боборенко

Фото: Софья Боборенко