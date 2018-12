В Нарве водители и управа спорят: может ли рекламный щит стать причиной ДТП?

Дата публикации: Сегодня, 09:12 Просмотрено: 143

Многие нарвские водители считают, что в городе есть несколько мест, где установленные вблизи перекрестков щиты наружной рекламы мешают обзору дороги и могут быть причиной ДТП. Полиция и городская управа с этими утверждениями не согласны.

Щит наружной рекламы у дома на Пушкина, 10 возмущает водителей с момента появления 5 лет назад. Фото: Ирина Токарева

Все началось с того, что в нашу редакцию обратился читатель: «С тех пор, как несколько лет назад рядом с перекрестком улиц Пушкина и Мальми установили рекламный щит, я несколько раз лично был свидетелем столкновения автомобилей в этом месте. При составлении протокола водители ругают щит, а полицейские им на это отвечают: обратитесь в горуправу. А в горуправе водтелям говорят: «С этим щитом все в порядке, обратитесь в полицию, и они вам это подтвердят!» Помогите навести порядок!»

Реклама ограничивает обзор

Наше издание провело небольшой блиц-опрос на парковке рядом с тем самым якобы опасным рекламным щитом и выяснило, что наши горожане к ситуации относятся по-разному. Одни утверждают, что проблемы для внимательного и опытного водителя не видят. Но немало и тех, кто считает, что в Нарве не только этот рекламный щит, но и целый ряд других, установленных слишком близко к перекресткам, препятствуют нормальному обзору дороги и создают реальную опасность для участников движения.

«Мы стараемся вообще не ездить по Мальми в сторону улицы Пушкина, потому что из-за огромной рекламной тумбы не видно, кто едет по Пушкина со стороны «Ругодива», - приводят пример водители. А еще один из опрошенных, таксист, перечислил сразу несколько перекрестков в городе, которые он объезжает стороной по той же причине: «Чтобы проехать там безопасно, я должен обязательно остановиться и понаблюдать за дорогой. С другой стороны, почему я должен тормозить там, где нет знака, который требует остановиться?»

Водители утверждают, что рекламные щиты на улице Пушкина мешают видимости на дороге, чиновники говорят, что все в порядке. Фото: Ирина Токарева

Полиция: реклама - не причина ДТП

За комментарием ситуации наше издание направилось в Нарвское отделение Идаской префектуры полиции: является ли данный рекламный щит помехой дорожному движению, с точки зрения полицейских? Сколько ДТП произошло в этом месте?

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Дмитрия Наролина, данный перекресток нельзя назвать местом, где ДТП происходят чаще обычного. По данным следователя, за последние три года Эстонский фонд дорожного страхования зарегистрировал там всего пять ДТП. Наролин отметил, что ни в одном из ДТП полицией не было установлено, что его причиной стал плохой обзор из-за установленного в данном месте рекламного щита.

Дмитрий Наролин:

- Наиболее часто ДТП происходят из-за того, что водители не соблюдают достаточную дистанцию, сталкиваются при обгонах, либо не дают дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Причиной этих ДТП можно считать невнимательность и слишком большую скорость.

С точки зрения дорожной безопасности, любой ограничивающий видимость элемент, будь то кусты или рекламный щит, следует считать возможным источником опасности. Каждый водитель должен быть внимательным и убедиться в том, что планируемый маневр безопасен.

Горуправа: все согласовано

В Департаменте городского хозяйства Нарвской горуправы на вопрос, были ли жалобы от горожан по поводу наружной рекламы вблизи улиц Пушкина и Мальми, ответили утвердительно: да, была одна жалоба в сентябре этого года, и на нее был дан обстоятельный письменный ответ, суть которого в том, что на безопасность движения рекламные щиты не влияют. Такой же ответ получили и мы.

Старший специалист по организации дорожного движения Игорь Круг­лов поясняет: «Причиной ДТП, как правило, является ненадлежащее выполнение требований Закона о дорожном движении. Все же, если речь идет о световом рекламном стенде, расположенном у дома по адресу Пушкина, 10, то могу сообщить, что он был установлен в 2013 году на основании заключенного договора между городом и JCDecaux Eesti OÜ, от 26 сентября 2012 года».

Как сообщил старший специалист, все необходимые согласования от Elion Ettevõtted AS, Narva Vesi AS, VKG Elektrivõrgud OÜ, Eesti Gaas AS, Narva Soojusvõrk AS, Narva Linnavalituse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti linna keskkonna osakond, главного архитектора и Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet были получены.

Кроме того, вопрос об установке всех световых рекламных стендов, которые JCDecaux Eesti OÜ планировали разместить на территории города, 7 мая 2013 года был обсужден на комиссии по безопасности дорожного движения (протокол № 59). Рекомендации комиссии были учтены при выполнении данного проекта, подчеркивает Круглов.

«На данный момент в Нарве реализуется большой проект вело-пешеходных дорожек. В рамках проекта будет введено большое изменение схемы управления потоком транспортных средств на пересечении улиц Мальми и Пушкина. А именно, реализуется схема кругового движения с установкой дополнительных дорожных знаков и новой дорожной разметкой. Данное изменение в схеме дорожного движения призвано, среди всего прочего, снизить скорость потока автомашин и, таким образом, повысить безопасность дорожного движения в этом месте, где установлен данный рекламный стенд», - заключает старший специалист.

В 25 метрах от перекрестка?

Итак, с одной стороны, жалобы на размещение щитов наружной рекламы вблизи перекрестков есть, с другой стороны, официальные учреждения никакой проблемы здесь не видят. Есть ли какие-то конкретные нормы установки щитов наружной рекламы вблизи дорог и улиц, поинтересовались мы в Департаменте шоссейных дорог. Кто и как регулирует установку наружной рекламы на улицах: расстояние от проезжей части, высоту и ширину рекламных щитов, и так далее?

Нам ответил координатор региональной службы организации дорожного движения Ярмо Вооглайне. Он пояснил, что на шоссе минимальное расстояние от наружной рекламы до дороги составляет 12 метров, что оговорено в § 53 (6) Закона о дорожном движении. Что касается обычных улиц, то здесь таких прямых требований нет. Однако эстонский стандарт EVS 613 «Дорожные знаки и их использование», говорит о том, что расстояние между существующими дорожными знаками и устанавливаемыми рекламными щитами в населенных пунктах должно быть не менее 25 метров.

«Это означает, что стандарт не разрешает установку наружной рекламы ближе, чем в 25 метрах от перекрестка, потому что на перекрестке всегда имеется дорожный знак 221 «Уступи дорогу» или другой дорожный знак», - поясняет Вооглайне.

Длина и ширина щитов наружной рекламы не оговорена в Законе о дорожном движении или в Строительном кодексе. Дополнительные требования может установить владелец дороги, если это существенно.

Итак, получается, что требование о расстоянии в 25 метров между дорожными знаками и щитами наружной рекламы, в случае рекламных щитов, установленных вблизи перекрестков, в Нарве явно не соблюдается? С этим вопросом мы вновь обратились к старшему специалисту Нарвской горуправы Игорю Круглову. «Требование о 25 метрах относится к дорожным знакам и табличкам, в понимании Закона о дорожном движении. Все информационные средства, не относящиеся к дорожному движению, устанавливаются с учетом требования ст. 5 прим.3 Закона о дорожном движении, с согласия собственника. Все разрешения и согласования были получены, о чем я уже сообщал».

C другой стороны, Закон о дорожном движении гласит, что наружная реклама вблизи дороги должна быть установлена таким образом, чтобы не ограничивать видимость на перекрестке. Как пояснил нам Игорь Круглов, в данном случае существенного ущерба видимости не возникает, есть лишь необходимость притормозить, выезжая на дорогу, и осмотреться.

Куда следует обращаться в случае, если человек не согласен с установкой наружной рекламы в том или ином месте, поскольку уверен, что она не согласуется с требованиями Закона о дорожном движении и может стать причиной ДТП? Обратиться следует в местное самоуправление, ответили в Департаменте шоссейных дорог - именно в его компетенции находится выдача разрешений на установку наружной рекламы.

Ирина ТОКАРЕВА