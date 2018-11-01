Велодорожка до Нарвы будет готова не ранее 2020 года

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Масштабные работы по созданию вело-пешеходных дорожек в черте городов Нарва и Нарва-Йыэсуу вызвали у многих жителей надежду, что долгожданная дорожка между городами появится уже в следующем году. К сожалению, дорожка, соединяющая города между собой, появится не ранее 2020 года.

В этом месте - в районе памятника "Танк" - велодорожка пока обрывается, ехать дальше нужно по шоссе. Фото: Наталья Соболева

Руководитель службы проектов нарвского Департамента развития и экономики Анне Веево пояснила журналистам, что работы по проекту идут полным ходом и никаких противоречий с представителями соседей у Нарвы нет. Однако на оставшийся между уже построенными дорожками участок длиной 4,5 км (от административной границы Нарвы до границы «старого» Нарва-Йыэсуу) приходятся два моста.

Анне Веево:

- Мостостроение – дело сложное, которое за два месяца не делается. Думаю, что сроки строительства по части мостов составят не менее года, поэтому полагаю, что окончание всех работ состоится не ранее 2020 года, но точные сроки будут определены несколько позже.

39 собственников на 4,5 км

Возведение мостов – дело будущего, а пока специалисты департамента занимаются согласованием использования земли под строительство с собственниками, которых, как оказалось, немало.

По факту, на участке длиной примерно 4,5 км их нашлось 39 человек – практически через каждые 100 метров начинается граница новой недвижимости, говорит Анне Веево. Дорожка пойдет по левой стороне от шоссейной дороги, и эта сторона выбрана потому, что справа собственников в разы больше. При строительстве велодорожки город Нарва не выкупает землю у владельцев, а оформляет право пользования за денежную компенсацию. Выплаты компенсаций за использование земли будут производиться на основании экспертной оценки маклеров недвижимости. Городские власти уже увеличили сумму компенсации вдвое, но и теперь она остаётся совсем небольшой, так что некоторые собственники считают её смешной, говорит чиновница. С другой стороны, прилегающие к шоссе участки все равно являются защитной зоной шоссе, и на них нельзя ставить здания и сооружения.

Три участка на уточнении

По словам чиновницы, основная проблема в работе с собственниками заключается в том, что многие из них настаивали на создании съезда с дороги Нарва-Нарва-Йыэсуу к ним на участок.

Анне Веево:

- Что это за велосипедная дорожка будет, если на каждые 100-200 метров мы построим съезды с шоссе на частный участок? Наличие съезда подразумевает снижение скорости перед ним, поэтому Департамент шоссейных дорог не разрешает строить съезды слишком часто, тем более, на государственных дорогах, которой является шоссе, ведущее до Нарва-Йыэсуу. Поэтому наши специалисты, добиваясь согласия собственников и выполняя требования Департамента шоссейных дорог, находятся, как говорится, между двух огней. Со своей стороны, мы с апреля проделали титанические усилия, и на сегодня с 9-ю собственниками уже заключены договоры об использовании части их земли. В отношении 27 участков мы планируем оформить сделки нотариально примерно до 20 декабря. Ситуация с ещё тремя оставшимися участками пока находится на стадии уточнения.

Владелец одного из проблемных участков проживает в Финляндии, и с ним и его представителем сложно связаться. Ёщё два участка находятся на границе с малым Нарва-Йыэсуу (это место с левой стороны от дороги, где когда-то размещалась заправка). В настоящий момент собственник участков планирует построить там новую заправку и небольшой мотель. Получается, что проект дорожки накладывается на уже подготовленный, но ещё не утвержденный проект заправки, и надо ждать согласования.

В настоящий момент специалисты Департамента развития и экономики занимаются подготовкой основного ходатайства по проекту. Весной 2019 года планируется объявить конкурс госпоставки, и со следующего лета начнутся работы по второму этапу строительства вело-пешеходных дорожек.

Софья БОБОРЕНКО