Нужен ли Нарве ещё один Дом попечения?

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Оппозиционная фракция «Наша Нарва» Нарвского городского собрания месяц назад выступила через социальные сети и газету «Город» с обращением, в котором спросила членов городской управы Тармо Таммисте, Алексея Евграфова, Андрея Антонова и Елену Голубеву, действительно ли Нарва не нуждается в новом Доме попечения?

В обращении, подписанном от всей фракции Катри Райк (тогда ещё депутатом горсобрания), упоминалось, что 30 процентов жителей города – это люди старше 60 лет и что в очереди в единственный Дом попечения в городе стоят 100 человек, а время ожидания составляет 4-6 месяцев. Депутаты «Нашей Нарвы» считают, что Нарва нуждается в новом Доме попечения. Они также отметили, что у местного самоуправления есть возможность ходатайствовать перед государством о выделении средств на строительство еще одного Дома попечения или реновацию здания. Об этом же сообщает пресс-релиз, выпущенный 16 октября Министерством социальных дел, в котором говорится о возможности местных самоуправлений (в зависимости от их экономического состояния) ходатайствовать о выделении средств в размере 472 500 евро в случае реконструкции и до 700 тысяч в случае строительства нового Дома попечения. Ходатайство необходимо подать до 21 января 2019 года.

Как сообщили депутатам специалисты городского Департамента социальной помощи, ответ от управы Нарвы о том, будет ли город участвовать в конкурсе, государство ждет в течение месяца.

Не секрет, что вопрос с наличием свободных мест в Доме попечения и размещением престарелых родственников стоит перед горожанами довольно остро, наша газета не раз писала об этом, ссылаясь на данные и.о. руководителя местного Департамента социальной помощи Татьяны Пацановской.

Нет смысла строить

На прошедшем инфочасе ответ депутатам через журналистов передал мэр города Тармо Таммисте, который прокомментировал ситуацию следующим образом.

Тармо Таммисте:

- Сейчас Дом попечения полностью заполнен, если места там освобождаются, то сразу же заполняются в порядке очереди. Но перед тем, как принимать какое-то решение, его надо хорошо обдумать, посчитать. И, если нам, например, понадобится 30 дополнительных мест, то, на мой взгляд, целесообразнее договориться с собственником о том, чтобы он занялся расширением уже готового здания, которое, кстати, город сейчас арендует. Мое мнение - нет смысла строить новое здание Дома попечения, это нецелесообразно.

Мэр уверен, что, если построить новый Дом попечения на сто мест, он пустовать не будет, так как в случае появления вакансий к нам приедут люди из других регионов. Но, в то же время, не считает, что возможные рабочие места смогут внести значительный вклад в развитие экономики города, так как зарплаты в области сферы услуг по уходу гораздо ниже средней зарплаты по стране, да и желающих работать там - немного.

Дан старт предвыборной компании?

По мнению Тармо Таммисте, который собирается баллотироваться в депутаты Рийгикогу весной 2019 года, если государство возлагает на местное самоуправление какие-то дополнительные задачи, то должно и финансировать их выполнение. Было бы честно, сказал мэр, если бы человек, проживающий в Доме попечения, отдавал за услугу свою пенсию, а государство добавляло бы столько, сколько надо, чтобы родственники или местное самоуправление не ломали голову над тем, как выходить из ситуации. «Думаю, - заметил Таммисте, - это станет следующим вызовом для будущих составов правительства и парламента нашей республики».

В каком-то смысле это заявление Таммисте можно считать началом избирательной кампании в Рийгикогу, куда он стремится попасть по списку Центристской партии, хотя сам мэр полагает, что начинать активные действия по привлечению избирателей следует не раньше окончания рождественских и новогодних праздников — уже в новом, 2019 году.

Софья БОБОРЕНКО