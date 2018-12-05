Во сколько обойдется новая городская газета? И некоторые особенности городского бюджета

Дата публикации: Вчера, 11:14 Просмотрено: 344

Споры по поводу этого издания были обусловлены, кроме прочего, неясностью в цифрах: во что выльется данное предприятие? Вопрос теперь снят – на следующий год для Narva Linnaleht запланировано 120000 евро.

Именно такая сумма предусмотрена в проекте бюджета города на 2019 год, который был рассмотрен на заседании комиссии по городскому хозяйству 10 декабря. Много это или мало – читателям предстоит решать самостоятельно. Мы лишь приводим несколько дополнительных цифр для сопоставления.

Для начала отметим, что ЦУ Narva Linnaleht наряду с Narva Sadam и Narva Linna Arendus находится в ведении Департамента развития и экономики. Общий бюджет этого подразделения на 2019 год составляет 1 миллион 168 тысяч и 209 евро. Из этой суммы выделено 419041 евро в качестве пособий «на расходы от деятельности». Таковых пособий запланировано несколько. При этом речной порт, то есть Narva Sadam получит 21000 евро, что «на уровне бюджета 2018 года». Аналогично – на уровне истекающего года – получит вспомоществование SA Narva Linna Arendus, только сумма будет гораздо выше – 265996 евро, что, впрочем, лишь в два с небольшим раза больше расходов на газету.

Зато другие цифры поражают скромностью. Так, Фонд поддержки начинающих предпринимателей получит 6000 евро, Фонд поддержки проектов некоммерческих объединений – 3500 евро, а на проект «Развитие туристического направления Ида-Виру как сети» будет выделено... 500 евро!

Похоже, депутат Сергей Горлач смотрел в корень, когда на заседании горсобрания 29 ноября (см. «НГ» от 5.12.2018) призвал обратить пристальное внимание на финансирование новой городской газеты, предлагающей размещение рекламы по заниженным ценам на фоне обильных рассуждений о поддержке предпринимательства и свободной конкуренции. Вышеприведенные суммы в этом плане едва ли вдохновят «свободных предпринимателей».

С «культурной столицей» все уже решено?

Еще одна странность. В разделе «Видение города Нарвы» (здесь неплохо бы поставить ударение: «вИдение» или «видЕние»?) читаем: «Нарва – культурная столица Европы 2024 года, место встречи международного значения для различных культур, двигатель развития которых – богатая и разнообразная культурная жизнь, предприимчивые люди и окружающая среда, которая поддерживает и ценит творчество». То есть сообщается как будто уже состоявшийся факт. Однако городу еще предстоит бороться за это звание!

Сергей ТРОХАЧЕВ