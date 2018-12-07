Оппозиция критикует городскую газету, вопрос о ночных барах отложен

Дата публикации: 7-12-2018, 15:50 Просмотрено: 215

В начале заседания горсобрания 29 ноября представитель фракции «Наша Нарва» Сергей Горлач в своем заявлении привел логически убедительные доводы, заставляющие усомниться в целесообразности очередного печатного органа.

Депутат Сергей Горлач (слева) еще до появления Narva Linnaleht предупреждал, что «делать этого ни в коем случае нельзя». Фото: Сергей Трохачев

Полемика вокруг новой городской газеты не утихает в том числе из-за того, что Narva Linnaleht по формату, по манере подачи материалов, и, что немаловажно, по критерию доступности – бесплатно в каждый почтовый ящик – до некоторой степени дублирует газету «Город», становящуюся все более и более наступательной по отношению к конкуренту.

«Вмешательство в предпринимательскую среду города»

Так охарактеризовал появление на рынке СМИ Narva Linnaleht Сергей Горлач. Новая газета почти полностью копирует уже существующую, деятельность ее «непрозрачна». Много говорится о поддержке предпринимательства, о свободной конкуренции и т.д. Однако в действительности, например, имеется муниципальное офисное здание, где аренда предлагается «ниже рынка», спортивный фитнес-зал с ценами опять же «ниже рынка», и теперь вот газета, где вновь по заниженным ценам предлагается размещение рекламы. «Я считаю, – сказал Сергей Горлач, – что на это надо обратить большое внимание, в том числе при формировании бюджета на будущий год». В дополнение к этому уже поступило обращение от языковой инспекции касательно того, что газеты, создающиеся за счет муниципалитета, должны быть двуязычными. Штрафные санкции при нарушении данного пункта закона могут составить до 12000 евро.

В короткой беседе мы попросили Сергея Горлача уточнить, чем конкретно чревато нарушение требований языковой инспекции. Ну, допустим, издателя газеты уже наказали штрафом на вышеозначенную сумму. А он продолжает игнорировать закон. Тогда, ответил депутат, вступают в силу иные механизмы, подразумевающие, в частности, наложение ареста на имущество организации, предъявление требований к руководству, в общем, «процесс не быстрый, но в целом эффективный».

Животрепещущий вопрос исключен из повестки дня

Практически без дебатов горсобранием были приняты решения об изменении в порядке оплаты труда педагогов, утверждении самофинансирования, промежуточного финансирования и назначении исполнителя проекта «Строительство сети пешеходных и велосипедных дорог в нарвском городском регионе» и других.

Между тем вопрос о временном ограничении на розничную продажу алкогольных напитков для потребления на месте, сформулированный в виде законопроекта комиссией по городскому хозяйству еще 24 октября (см. «НГ» от 21.11.2018), был отозван из рассмотрения мэром города Тармо Таммисте. Дело в том, объяснил нашему изданию мэр, что перед тем, как проблема включается в повестку дня, ее обсуждают на заседании фракции. В частности, возникли некоторые вопросы, «которые остались в воздухе», поэтому «мы сейчас их снимаем, но это не значит, что мы к ним не возвратимся, – сказал Тармо Таммисте и добавил – идею мы сохраняем». В интервью порталу rus.err.ee мэр высказался более определенно, отметив, что законопроект вызвал активную реакцию, у людей возникли новые мнения, которые необходимо для начала обсудить. «Думаю, что в этом году в горсобрание этот вопрос уже не вернется, но в следующем году депутаты наверняка его обсудят».

Что «осталось в воздухе»?

Управляющая квартирными товариществами Кангеласте 18 и 18а Ирина Андреева направила 21 ноября в горсобрание обращение с 126 подписями, предложив ограничить работу бара «Караоке 24» до 2 часов ночи. Видимо, эти планы вызвали недовольную реакцию со стороны владельцев других ночных заведений. Так, известный музыкант и владелец «AveNue» и «Modern» Владимир Чердаков, а также Евгений Федоров, член правления Geneva OÜ, в чьем ведении находится ночной клуб «Женева», в своих ходатайствах ратовали за сохранение status quo, то есть за нынешнее время закрытия – 4.00.

Письмо Евгения Федорова датировано 27 ноября. Наша публикация по данной теме появилась в «Нарвской Газете» 21 ноября. Там четко обозначено предложение комиссии на заседании почти месячной давности, то есть 24 октября: запретить продажу алкоголя в выходной день с 4.00 до 6.00 и в предвыходной день с 4.00 до 7.00. Это скромное, очень щадящее ограничение никак не нарушает ритм деятельности вышеназванных клубов, которые и без того закрываются в 4 утра. В общем, «газеты надо читать», как язвительно выразилась героиня Нонны Мордюковой в знаменитой комедии «Бриллиантовая рука». На этом фоне непонятно, почему проблема, инициированная полицией этой весной, откладывается на неопределенный срок: уж не на весну ли следующего года?

Сергей ТРОХАЧЕВ