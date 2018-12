Железнодорожный вокзал откроют в середине декабря

Дата публикации: 5-12-2018, 16:52 Просмотрено: 415

Торжественное открытие обновленного здания железнодорожного вокзала планируется на середину декабря, сообщила руководитель отдела проектов департамента развития и экономики г.Нарва Анне Веево.

В реновированном здании будут кафе, туалеты, зал ожидания.

В настоящий момент завершаются строительные работы по реконструкции здания вокзала (договор был заключен между AS Vant и AS Eesti Raudtee). В здании будут учтены необходимые условия для пассажиров поездов, автобусов и встречающих: зал ожидания, кассы, камеры хранения, кафе, туалеты и пр.

Уже закончены строительные работы на территории, прилегающей к вокзалу (дороги, освещение, парковки, тротуары). Строительные работы по этому участку вела фирма YIT Infra Eesti AS.

В настоящий момент идет работа по подготовке тендера на нахождения оператора вокзала, который будет координировать работу автобусов, продажу билетов на транспорт, а также предоставлять необходимые услуги пассажирам.