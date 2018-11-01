Предприниматели региона: нужны гибкие решения для микробизнеса

Дата публикации: Вчера, 16:15 Просмотрено: 132

В пятницу, 30 ноября, Президент Эстонии Керсти Кальюлайд собрала предпринимателей Ида-Вирумаа за круглым столом. Говорили о творческих людях, акцизах, транспорте и - о сердце Нарвы.

На встрече Керсти Кальюлайд с предпринимателями было совсем немного представителей бизнеса из Нарвы.

Так как рабочий язык встречи был эстонский, то бизнесменов из Нарвы было совсем немного, в основном, на встречу приехали предприниматели из Тойла, Йыхви и других мест нашего региона.

Встречу открыли самые молодые предприниматели региона – 16-летний Кирилл Волков и 17-летняя Элисе Ялонен (представители Seiklusmaa TV), которые в приветственном слове высказали мысль, что Ида-Вирумаа – это очень крутое место, которое обязательно надо для себя открыть.

Затем перед собравшимися выступили представитель Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Харди Мурула, который, в числе прочего, поднял тему транспортного сообщения. Он привел пример, что в Санкт-Петербург из Хельсинки можно за день добраться 12 раз, через Нарву же проходит один-единственный поезд, да и то в не очень удобное для бизнеса время. Президент ответила, что вопрос транспортного сообщения имеет государственное значение, и она держит его на контроле. Заместитель канцлера Министерства экономики и коммуникаций Андо Леппиман и руководитель отдела таможенной и акцизной политики Министерства финансов Марек Уускюла рассказали о нынешнем состоянии экономики Эстонии и налоговой политике государства. В частности, представитель Министерства экономики подчеркнул, что местные проблемы принципиально не отличаются от общеэстонских.

Развивать не только промышленность

Представитель группы Hanza, имеющей завод в Нарве, считает, что главной задачей для региона должен стать вопрос: как вернуть домой всех тех людей, которые разъезжаются из Ида-Вирумаа по другим уездам Эстонии? Логика тут проста: чем больше у нас работников, тем больше местное самоуправление получает дохода в виде налога с их зарплат, пусть они и не дотягивают до средних значений по стране. Владелец нового нарвского паба The Irish Embassy Pub Мярт Меесак полагает, что помимо промышленного развития городским властям Нарвы необходимо задумываться и о микро-предпринимательстве, которое составляет сферу обслуживания и развлечения тех, кто будет работать на промпредприятиях. «Хочу отметить, что за те несколько месяцев, что я работаю в Нарве, представители гор­управы ни коим образом не создавали мне проблем. Там появились люди, имеющие опыт жизни за границей, у них шире кругозор, и есть понимание того, что надо делать», - заявил он на встрече.

Бизнесмены региона подняли вопрос и о том, что государство в настоящий момент, с одной стороны, создает е-резиденство и привлекает иностранных инвесторов, с другой стороны, не позволяет им открывать счета в банке или переводить деньги. Эта проблема понятна всем, но однозначного решения пока нет, ведется работа для того, чтобы исправить нынешнюю ситуацию.

Мини-революция в бизнесе

Бизнесмены воспользовались возможностью и высказали свои соображения о том, в каком направлении нужно двигаться государству, чтобы экономика регионов развивалась. Так, речь зашла о том, что необходимо дать возможность реализовать себя микро-предпринимателям и творческим людям, не решающимся сразу открывать собственное дело. Репетиторы, фотографы, няни и прочие желают работать и платить налоги, но не решаются сразу оформлять себя официально предпринимателями. Решением для них могло бы стать открытие специального бизнес-счета (аналоги можно найти в некоторых странах ЕС). Однако, правительству ещё нужно доработать до конца новый механизм учета доходов, да и банки пока не очень охотно включаются в этот процесс. С другой стороны, такой счет мог бы стать подспорьем и для тех молодых людей, которые ещё учатся и оформляются на работу по договорам подряда, из-за чего у предпринимателей иногда возникают проблемы с Налогово-таможенным департаментом.

Нарве нужен центр

Представитель Ида-Вируского Центра предпринимательства Станислав Пирк поинтересовался у президента её мнением относительно того, стоит ли пытаться восстанавливать Старую Нарву в её историческом виде или застраивать улицы новыми современными зданиями.

- Думаю, это вопрос, который предстоит решать самим нарвитянам. Со своей стороны могу лишь сказать, что восстановление части Старого города, возможно, помогло бы Нарве обрести сердце, центр города, которого сейчас, по сути, нет, - ответила Керсти Кальюлайд.

«Может ли государство помочь с восстановлением Дома Петра Первого для того, чтобы разместить там музей и макет Старой Нарвы?» - задал другой вопрос Станислав Пирк.

- Строительство Дома Петра Первого, - полагает президент, – классический пример зоны ответственности местного самоуправления. Однако, у самоуправления есть возможность участвовать в различных проектах, искать средства через фонды, в том числе, и европейские.

Софья БОБОРЕНКО