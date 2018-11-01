+ Галерея. Столетие республики Нарва отметила фейерверком наград

Дата публикации: Вчера, 15:19 Просмотрено: 151

Эффектный вклад в празднование 100-летия Эстонской республики сделало руководство Нарвы, выразив публичную благодарность примерно такому же числу жителей города. Церемония состоялась на торжественном мероприятии, прошедшем в пятницу в ДК «Ругодив».

Праздник начинался уже в фойе.

На сцену, где награждаемых встречали председатель горсобрания Ирина Янович и мэр Нарвы Тармо Таммисте, поднимались в этот вечер работники горуправы, депутаты и сотрудники горсобрания, врачи и учителя, представители бизнеса, творческой интеллигенции, священнослужители … Люди всех возрастов.

Особое внимание зала вызывало объявление имен нарвитян, некогда игравших большую роль в жизни города, а сегодня в силу возраста отошедших от активной деятельности. В списке награжденных оказались Рейн Анник, Олег Клушин, Надежда Синякова, Эльза Суйканен, Владимир Алексеев, Ингрид Эрилайд, Владимир Хомяков, Анатолий Козловский. Не все из них по разным причинам воспользовались приглашением организаторов мероприятия, но те, кто пришел, судя по всему, получили ощутимый заряд положительной энергии.

Как пояснил нашей газете городской секретарь Антс Лийметс, кстати, сам оказавшийся в числе отмеченных городским руководством, решение о награждении в ознаменование 100-летия республики Нарвская горуправа приняли еще в феврале, в него вошло 100 человек. За это время список, однако, увеличился до 130 персон.

Что, конечно, в целом можно приветствовать, если проигнорировать, что в списке горожан, которых город решил отметить, оказалась как минимум пара имен, фигурировавших в резонансных скандалах. Зато приятно было убедиться в правдивости обещания авторов идеи, что награждаться будут и сторонники нынешнего состава горуправления, и те, кто его зачастую критикует. Среди представителей «другого лагеря» (правда, очень немногочисленных), оказалась, к примеру оппозиционный депутат Катри Райк, журналисты Радио 4 Галина Шустрова и Юрий Николаев, бывшая журналистка, а ныне «боевой пенсионер» Любовь Сергеевна Щеглова, а также главный редактор «Виру Проспекта» и ответственный издатель «Нарвской Газеты» Татьяна Завьялова.

Награждались виновники торжества благодарственными письмами, а также благодарственными письмами и памятными знаками. Самая же главная награда, почетный знак города, была вручена тренеру Юрию Москалеву. «Москалев воспитал шесть призеров чемпионата Европы. Сотни мальчишек прошли через тренировки под его руководством, он показал им правильное направление в жизни», - так отрекомендовали его в ходатайстве о награждении.

Юрию Власовичу более 80 лет, но он не утратил ни крепости тела, ни бодрости духа, в чем бурно приветствовавший его зал и смог наглядно убедиться.