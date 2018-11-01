Первая ёлка Евросоюза

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Огни рождественско- новогодней ёли зажгутся в Нарве в первый адвент — в воскресение, 2 декабря, в 16.00 на Петровской площади. К этому времени 16-метровая зеленая красавица уже будет наряжена.

Новогодняя красавца еще во вторник стояла без праздничного убранства. Фото: Софья Боборенко

Снова живая, «из леса»

Городской художник Денис Полубояров сообщил журналистам на традиционном инфочасе, что открытый конкурс на поиск елки в этом году проводился трижды. В итоге победителем стала фирма Martero OÜ. Новогодняя елка в этом году привезена из карьера Кохтла-Нымме, расходы на ее вырубку, транспортировку, установку и последующую утилизацию составят 9600 евро.

- Могу сразу успокоить тех, кто радеет за сохранение леса. Несмотря на то, что представителям города было предложено пять вариантов, мы были очень ограничены в выборе. Все, что нам предлагается – это деревья, уже подготовленные к вырубке. Напомню, что в прошлом году мы забрали елку с обочины железной дороги, мешавшую обзору. В этом году - из карьера промышленной зоны Кохтла-Нымме, то есть природа, лес, не пострадали, - уточнил он.

Вопрос о том, стоит ли каждый год искать живую елку, когда есть возможность приобрести искусственную, поднимается из года в год. Денис Полубояров имеет на этот счет свое мнение:

- За последнее время я пересмотрел большое количество искусственных и разнообразных художественных елок. Хочу заметить, что их стоимость очень высока - от 100 тысяч евро. К тому же надо решать вопрос с хранением и содержанием, обслуживанием, что тоже стоит денег. Если вдруг у Нарвы и появилась бы возможность потратить такую большую сумму, то мы бы направили сейчас деньги на праздничное освещение районов города, детские площадки, улицы, скверы. Стоит также учесть, что искусственная елка будет куплена на долгие годы, и нарвитяне, возможно, устанут смотреть на одну и ту же складную елку. Большинство городов мира предпочитают ставить на главной площади все же живую елку, - сказал он.

Городской художник отметил, что новогодняя ёлка на Петровской площади устанавливается не для развлечения чиновников, как может кому-то показаться. Нарвская городская ёлка, среди прочего, является и первой рождественской ёлкой, которую видят гости, прибывающие из России в Эстонию и Евросоюз. Пока у Нарвы нет другой центральной площади (Ратушная площадь готовится к реконструкции), главная лесная гостья будет красоваться именно на ней.

Больше огней веселых и разных

В прошлом году была составлена программа по украшению города. С прошлого года засверкали огнями деревья в сквере на ул. Пушкина, в этом году ещё три дерева сквера обзавелись огоньками, также засияло ещё одно дерево на вокзале. В течение следующих двух лет в планах создать коридор из светящихся деревьев по ул. Пушкина, украсить отремонтированное здание вокзала.

В этом году появилось ещё больше рождественских огней на улицах Нарвы. Так, ярче обычного засияла самая «детская» улица города – Харидусе, на которой расположены два детских сада и Кесклиннаская гимназия. Там появились большие яркие шары. Были повешены украшения у Дома детского творчества.

На нижнем променаде на месте летнего фонтана появился световой каскадный фонтан высотой 2,5 метра. На следующий год планируется установить подобный фонтан на Петровской площади на месте бывшего пьедестала памятника Ленину. Также этой зимой планируется осветить дополнительными рождественскими огнями улицы около Кренгольмской гимназии, а на следующий год – парк у ДК им. Герасимова. Задачей следующего года станет и освещение спальных районов Нарвы, Пяхклимяэ и Кангеласте, где проживает больше всего жителей, и которые сейчас остаются без праздничного убранства. Важно, отметил городской художник, чтобы жители чувствовали, что их районы не игнорируются.

На следующий год, возможно, возродится старая традиция, и появятся «малые» елки в разных районах города - у ДК «Ругодив» или у Дома детского творчества.

Праздники начинаются

Рождественская программа начинается уже в эту субботу открытием выставки нарвских художников «27 оттенков белого» в Художественной галерее. В воскресенье, 2 декабря, в 16 часов на Петровской площади пройдет церемония зажжения первой свечи адвента.

О начале четырехнедельного периода ожидания Рождества возвестят мэр города Тармо Таммисте и пастор Нарвской Александровской церкви Олег Севастьянов.

Торжественное зажжение первого символа приближающегося Рождества будет отмечено концертом творческих коллективов города.

Праздник продолжится в 17.00 в ДК «Ругодив», здесь можно будет побывать на концерте «В ожидании Рождества». Цена билета на него - 2 евро.

Софья Боборенко