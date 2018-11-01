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Дежурный по городуЗадайте свой вопрос руководителю Отдела проектов Департамента развития и экономики Нарвской городской управы г-же Анне Веево

Дата публикации: Вчера, 17:51 Просмотрено: 211

Задайте свой вопрос руководителю Отдела проектов Департамента развития и экономики Нарвской городской управы г-же Анне Веево

Фото: архив "ВП"

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В понедельник, 3 декабря, встречу с прессой проведёт руководитель Отдела проектов Департамента развития и экономики Нарвской городской управы г-жа Анне Веево. У вас есть возможность задать Анне Веево свои вопросы в комментариях. Вопросы принимаются до середины дня пятницы.

Задайте свой вопрос руководителю Отдела проектов Департамента развития и экономики Нарвской городской управы г-же Анне Веево

 

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