Правление социал-демократов утвердило кандидатуру Катри Райк на пост главы МВД

Дата публикации: Сегодня, 11:51 Просмотрено: 87

Собравшееся сегодня вечером правление Социал-демократической партии утвердило Катри Райк кандидатом на пост министра внутренних дел.

Катри Райк. Автор: Анн Вайда

По словам председателя партии Евгения Осиновского, как у ректора Академии внутренней безопасности, у Катри отличное представление о всей сфере МВД, что очень важно для такой ответственной должности. «Учитывая ее многогранный опыт управления, не сомневаюсь, что она очень быстро освоится на новом посту и обеспечит стабильную работу в сфере внутренней безопасности», - сказал Осиновский.

Катри Райк поблагодарила правление социал-демократов за доверие и выразила признание покидающему пост министра Андресу Анвельту. «Задача людей, работающих в сфере внутренней безопасности, обеспечить каждому жителю Эстонии чувство безопасности. Сегодня в День борьбы с насилием против женщин будет уместно обратить внимание на это раскалывающее наше общество явление, изменить которое мы сможем только сообща. Безусловно, министр, объединяя разные стороны, играет здесь важную роль», - сказала Райк.

«Нельзя забывать и о сотрудниках сферы безопасности. Я намерена сосредоточиться на кадровой проблеме в полиции и обеспечить рост зарплат полицейским и спасателям».

Катри Райк является признанным экспертом в области образования. По образованию она историк, в 2004 году получила докторскую степень в Тартуском университете. С 1999 по 2015 работала директором Нарвского колледжа Тартуского университета. С 2015 года является ректором Академии внутренней безопасности. В 2013 году Катри Райк удостоилась титула «Женщина года» и в 2016 году получала премию Гражданина Европы. Также она награждалась Орденом Ида-Вирумаа, орденом Белой звезды III класса, титулом друга программы погружения и премией Ааду Луукаса «Миссия».

BNS