Город продолжает снос киосков рынка «Энергия»

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В Нарве продолжается снос ряда киосков на рынке «Энергия», которых нет в строительном регистре. Это вызывает возмущение работающих там продавцов и завсегдатаев рынка. Сообщается, что работу в результате сноса рынка потеряют порядка 30-ти человек.

Демонтаж киосков, не значащихся в регистре, продолжается. Фото: Наталья Соболева

Сами продавцы свои условия труда не нахваливают, но говорят, что рады и такой работе, и пусть небольшому, но заработку. В противном случае им придется пополнить ряды местных безработных.

В свою очередь, мэр Нарвы Тармо Таммисте называет вынужденную меру по сносу киосков жесткой, но необходимой, поскольку владелец рынка Alvel Ventures OÜ не выполняет свои обязательства, не приводит территорию в порядок и не оплачивает штрафы.

Фото: Наталья Соболева

Как сказал главный специалиста службы охраны порядка Дмитрий Дьяков «Актуальной камере», принудительное исполнение предписания означает, что город сначала его исполнит за свой счет, а потом расходы, понесенные на эти работы, будут взысканы с собственника.

По словам руководителя фирмы Alvel Ventures Александра Куксова ERR, денег для инвестиций в эту территорию у него нет, а сами киоски ему не принадлежат. «Я только давал в аренду землю для этих киосков. И после этого продлевал разрешение на эксплуатацию. А мне говорят, если ты продлевал разрешение на эксплуатацию, то и отвечай за эти киоски,» - поясняет Куксов. По мнению же мэра, работы людей лишает не городская управа, а владелец рынка своим бездействием.

Фото: Наталья Соболева