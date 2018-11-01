На вопросы читателей отвечает Дмитрий Вергун

Дата публикации: Вчера, 12:01 Просмотрено: 140

Фото: ee.sputniknews.ru

Как провести мероприятие в Нарве?

Есть ли в городе программа, поддерживающая проведение международных спортивных мероприятий? Как международные мероприятия приходят в Нарву?

Виталий Ильин

На вопрос, присланный на сайт газеты www.prospekt.ee, отвечает заместитель руководителя Отдела культуры Нарвской горуправы Дмитрий Вергун:

- Особой программы, поддерживающей проведение международных спортивных мероприятий в городе, нет. Тем не менее, время от времени появляются люди, которые желают провести то или иное мероприятие – на уровне города, республики или собрать участников из разных государств. Для проведения соревнований, спектаклей, конференций или иных видов совместной деятельности, проходящих в помещении, приспособленном для общественного пользования, никаких разрешений не требуется. В таком случае участие города не обязательно. Если же планируется проводить мероприятие на улице, то необходимо запрашивать разрешение на проведение мероприятия в том случае, если мероприятие носит коммерческий или развлекательный характер. Для получения разрешения необходимо обратиться в Департамент городского хозяйства, заполнить разработанную форму и ждать согласования от Департамента полиции и от Спасательного департамента. Обычно разрешение выдается в течение месяца. Ответственность за безопасность на мероприятии лежит на организаторах.

В случае, если мероприятие носит политический характер (митинг, пикет, шествие), то о нем необходимо уведомить полицию за 5 рабочих дней. В горуправу в таком случае обращаться не надо.

По просьбе организаторов Отдел культуры г. Нарва оказывает поддержку в силу своих возможностей. Чаще всего мы предлагаем информационную поддержку (рассылка по городским учреждениям культуры и образовательным учреждениям), помогаем в распространении афиш, находим необходимое техническое оснащение. Организаторы мероприятий могут обращаться в Отдел культуры напрямую, никаких особых правил и требований нет.

Разрешите узнать...

Дмитрий, вы курируете культуру, а наделены ли вы сами какими-то творческими способностями? Например, умеете петь или занимаетесь народными танцами?

Виталий

Дмитрий Вергун:

- Спасибо за интерес к моей персоне. Я не занимаюсь пением или танцами, но увлекаюсь шахматами. Сейчас, например, участвую в городском турнире. Также я играю в интеллектуальную игру «60 секунд», аналог известной игры «Что? Где? Когда?». Часто посещаю различные культурные мероприятия, проходящие в Нарве.