Ещё раз об уборке дорог и зеленых зон

Дата публикации: Вчера, 10:50 Просмотрено: 145

В разгар осени в редакцию от неравнодушных горожан пришло несколько вопросов, связанных с уборкой опавших листьев в городе.

Газон парка у старой бани сегодня можно считать очищенным от опавшей листвы за исключением частной территории вокруг здания 15B по улице Пушкина. Фото: Наталья Соболева

Нарвитянка Наталья Заболотная рассказала, как наблюдала такую картину: в парке у старой бани (а это практически центр города) листья сгребли в кучи, подготовив их к уборке. Приехала машина с пылесосом и убрала только две кучи, остальное оставила. Жители домов, расположенных по соседству, думали, что машина приедет обратно и уберет оставшиеся листья, но она в тот день так и не появилась. «Замечаю, что бульвар по улице Пушкина прямо вылизывают, а внутриквартальные территории убираются намного хуже. Разве так должно быть?», - спрашивает читательница.

Другая жительница района Старого города, пожелавшая сохранить анонимность, пришла к нам в редакцию, как и в прошлом году, с просьбой выяснить у городских служб, почему каждый год задерживается вывоз листьев с городского участка, расположенного рядом с домами по ул. Виру 13, 15 и 17?

- Я понимаю, что фирма-уборщик ждет, пока опадут все листья, чтобы не убирать участок несколько раз. Но листья с городского участка летят на придомовые территории, где их постоянно убирают уже дворники КТ. С другой стороны, хотелось бы, чтобы в Старом городе, где часто гуляют и фотографируются туристы, было опрятно, - сказала она.

На наш вопрос, почему дама не хочет напрямую обратиться к работникам Департамента городского хозяйства, женщина ответила, что никогда не обращалась в мэрию, никого там не знает и потому звонить не будет.

Ответ, полученный газетой от специалистов Департамента городского хозяйства, был лаконичен: территории убираются в срок согласно классу ухода. Также была приложена фотография, доказывающая, что листья с указанной территории подрядчик убрал.

Уборка по категориям

Действительно, отвечая на вопросы читателей, газета уже не раз сообщала, что территории в городе подразделены на категории в зависимости от их важности, поэтому убираются они не одновременно и не одинаково. Ещё весной на одном из инфочасов вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Евграфов и городской садовник Людмила Морина рассказывали журналистам, что срок действия нынешнего договора на уборку зеленых зон с подрядчиком заканчивается в текущем году. Специалисты Департамента городского хозяйства ходатайствовали перед депутатами городского собрания о проведении нового конкурса поставки на обслуживание зелёных зон на следующий сезон. Депутаты одобрили это предложение и согласились, что следующий договор по уходу за городскими улицами и зелёными зонами необходимо заключать на пять лет (2019-2023 гг.). Новые договоры по уборке дорог и зеленых зон будут заключены с 1 декабря. По информации Департамента городского хозяйства, с января будут чаще убирать урны и прозрачные остановочные павильоны. В договорах появятся и новые городские объекты - дороги и велодорожки. Также ожидаются существенные изменения относительно ввода штрафных санкций. Весной высказывались идеи о более жестком применении штрафных санкций к подрядчикам, но говорить о них более конкретно ещё рано.

- Это не значит, что мы будем штрафовать обязательно, но у города должна быть возможность вынести штрафные санкции сразу,- подчеркнул в тот раз вице-мэр по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов.

Изменится ли ситуация с введением новых требований – покажет время. Что же касается недовольства горожан, то представители городских служб не раз подчеркивали, что частная оценка состояния городских территорий может быть очень субъективной и не всегда соответствовать реальным обстоятельствам. Получается так, что у представителей города свои требования к уборке (согласно условиям договора с фирмой-подрядчиком), а у горожан - свои, и эти требования далеко не всегда совпадают.

Сообщайте смелее!

14 ноября городская управа Нарвы утвердила результаты двух публичных тендеров — по обслуживанию газонов и на уборку улиц. По информации rus.err.ee, в первом случае город сэкономил более 800 000 евро, во втором случае намерен заплатить на 1,8 млн евро больше, чем планировалось. В первом случае тендер выиграли таллиннская фирма Krausberg Eesti OÜ и нарвская фирма Gulib OÜ. Во втором единоличным победителем стала фирма N&V известного в Ида-Вирумаа бизнесмена Николая Осипенко. Общий объем тендеров составил 9,6 млн евро на период 2019-2023 годы.

Деление улиц, дорог и других городских территорий по четырем категориям сохраняется. Понятно, что убирать одновременно все улицы и парки просто невозможно. Однако, заверили нас в Департаменте, в случае, если специалистам поступает информация о том, что дороги или зеленые зоны грязные, они будут убраны вне зависимости от того, когда была последняя уборка на этой территории. Обращаться нужно к специалисту по уборке дорог Ирине Кузьминой, тел. 3599216 и специалисту по уборке зеленых зон Людмиле Мориной, тел. 3599215.

Софья Боборенко