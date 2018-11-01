+ Галерея. Кто возьмется спасать макет Старой Нарвы?

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Эстонский журналист Рейн Сикк, работающий в Maaleht, пригласил нарвитян и представителей городской власти Нарвы в Нарвский колледж Тартуского университета в понедельник, 19 ноября, для того, чтобы обсудить будущее макета Старой Нарвы. Ни один из депутатов правящей фракции Нарвского городского собрания, ни один из тех, кто реально распределяет городские деньги по статьям бюджета, на собрание не пришел.

На приглашение обсудить судьбу макета Старой Нарвы Ф. Шанцына пришло много горожан, однако молодежи среди них практически не наблюдалось.

Аудитория, предназначенная для обсуждения, с трудом вместила всех пришедших узнать, какая судьба ждет уникальный макет. Горожане горячо благодарили его создателя - Федора Шанцына и высказывались против того, чтобы макет был убран в ящики и отправлен на складирование. Единое мнение собравшихся состояло в том, что макет Старой Нарвы должен экспонироваться – пусть сначала и во временных помещениях, пока не решится вопрос о месте постоянного его размещения.

Вариантов много, но …

Многие прозвучавшие высказывания горожан были довольно резки: люди обвиняли городские власти в бездействии, ведь о предстоящем ремонте ратуши было известно довольно давно. Другие предлагали свои варианты размещения: «Свободная сцена», городская библиотека, Нарвский замок, помещение фирмы Narva Gate на Косе, 12, Арт-резиденция на Кренгольме, вернуться к предложению торгового центра Fama, рассмотреть идею пастора об экспонировании макета в здании Александровского собора (при условии софинансирования отопления).

Почетный горожанин Анатолий Щура предложил перенести макет в зал заседания городского собрания, благо его размеры позволяют это сделать. Ранее, в передаче «Народу важно» мэром Тармо Таммисте и специалистом по охране исторических объектов Мадисом Туудером было озвучено предложение разместить макет в бывшем доме офицерского казино (ул. Вестревалли, 5), которое сейчас принадлежит государству и не имеет полноценной кровли.

Но, если рассматривать каждое предложение более предметно, то оказывается, что какое-то здание либо не подходит, либо уже занято, хозяин какого-то помещения не выказал желания помочь, а следующий вариант слишком дорогой и требует больших затрат… Безусловно, главный вопрос - вопрос денег. Любой вариант размещения макета предполагает расходы – по крайней мере, на отопление и освещение.

Старая Нарва должна быть в Старом городе

Интересно, что на днях Владимир Свет, старейшина Кесклиннаской части Таллинна, заявил по республиканскому радио:

- При необходимости мы готовы временно установить уникальный макет Старой Нарвы в Таллинне в Старом городе, так как мы считаем, что бывшие города Ганзейского союза должны поддерживать друг друга.

Также в понедельник на инфочасе для местных журналистов стало известно, что нарвский предприниматель Александр Брокк предложил разместить макет в новом отремонтированном здании технопарка на ул. Тиймани, но и это щедрое предложение вызывает некоторые возражения. Иво Пости, директор Нарвского музея, убедительно доказывал, что макет Старой Нарвы обязательно должен остаться на территории Старого города.

- Весь смысл макета состоит в том, чтобы человек, рассмотрев его, обернулся и испытал шок: увидел через окно, что того прекрасного города больше не существует. Если макет останется там, он поможет возродить сердце Старого города, - считает историк.

История вопроса Как известно, здание Нарвской ратуши в ближайшее время начнет ремонтироваться (на проект получены средства из европейских фондов), поэтому до начала работ макет Старой Нарвы, находящийся сейчас в зале на втором этаже, необходимо куда-то переместить. Напомним, что нарвские власти уже неоднократно пытались найти для него подходящее место. Макет Старой Нарвы имеет размеры 8,5 на 12,5 метров (более 100 кв.м), поэтому разместить его в современных зданиях сложно. Постройки советского и постсоветского периода имеют стандартную сетку колонн 6 х 6 м или 8 х 8 м, из-за этого большинство зданий, принадлежащих городу, для размещения макета не подходят. Предложения предпринимателей не нашли поддержки у депутатов городского собрания, решивших, что содержание макета обойдется для городского бюджета в большую сумму, поэтому для него целесообразнее строить отдельный павильон. Однако никаких конкретных шагов так и не было предпринято. В 2015 году Ф. Шанцын за создание макета получил из рук президента Х. Ильвеса государственную награду, медаль «Белой звезды».



Тут сложно поспорить: расположение творения Ф. Шанцына в Нарвской ратуше как нельзя лучше вписывалось в туристические маршруты. Если макет получит постоянную прописку на краю города, он потеряет не только интерес со стороны туристов, но и часть эмоционального впечатления.

Временное решение

Найти место постоянного размещения сразу, судя по всему, у городских властей так и не получится, поэтому проблему придется решать поэтапно, считает мэр Тармо Таммисте.

Есть вариант сложить «Старую Нарву» по коробкам и отправить на склад. А можно найти временное пристанище, и за несколько лет решить вопрос со строительством или ремонтом другого помещения, которое стало бы местом постоянной экспозиции. Мэр озвучил предложение использовать для хранения макета здание бывшего детского садика по адресу ул. Энергия, 4b. Там есть отопление и освещение. Разобрав макет на несколько частей, его вполне можно разместить в здании и даже организовать временное экспонирование.

«Нет ничего более постоянного, чем временное», - сразу же вспомнила народную мудрость Катри Райк. Она, кстати, отвергает всякие намеки на использование ситуации с макетом для политической предвыборной борьбы. На встречу в колледж собирался, но не смог приехать министр внутренних дел Андрес Анвельт. Александровская церковь была выкуплена государством и Эстонской Лютеранской церковью и в настоящий момент находится в сфере управления Министерства внутренних дел. К тому же сам г-н министр уже озвучил идею разместить макет в Александровской церкви – например, в полу собора или установить макет на стол, который раздвигался бы на время проведения концертов. Такое решение кажется все же очень затратным – прежде всего из-за необходимости создания в соборе подходящего микроклимата. А условия содержания крайне важны - макет состоит из картона, требующего тепла и вентиляции.

Музей в Домике Петра

Главный архитектор Иван Сергеев и вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Евграфов полагают, что строить целое здание для одного макета – нецелесообразно, тем более что в Нарве отсутствует музей истории города (или городской архитектуры).

- У нас есть рабочая детальная планировка Старой части Нарвы, которая предусматривает восстановление Домика Петра в его прежнем, историческом виде. Знаю, что идея восстановить Домик Петра витает в воздухе уже много десятков лет, поэтому считаю, что сейчас как раз сложились многие предпосылки в пользу того, чтобы эта идея, наконец, обрела воплощение. Нарва претендует на титул Культурной столицы, макету Старой Нарвы нужно достойное место обитания, ярко выражен общественный интерес – все это должно способствовать тому, чтобы было принято решение и найдены средства, - заявил главный архитектор.

По мнению Евграфова и Сергеева, один из трех этажей домика Петра можно было бы отдать под макет и помещения мастерских, а на остальных разместить экспозиции, посвященные истории города Нарва. Если Нарва осенью 2019-го завоюет титул ”Культурной столицы Европы 2024 года”, то восстановление могло бы произойти при поддержке государства, пообещавшего будущему победителю на условиях равного самофинансирования 10 млн евро для реализации разных проектов. Предположительная стоимость строительства скромного по размерам здания (примерно 1000 кв. м) сравнительно небольшая, порядка 2 млн евро.

- В конце концов, это вопрос приоритетов. Бюджет города – 70-80 миллионов, найти средства можно, для Нарвы это вполне подъемная сумма, — считает Иван Сергеев.

А депутатов нет…

Выделением средств по проектам, формированием городского бюджета, как известно, занимаются депутаты городского собрания. Ни мэр, ни главный архитектор не могут заняться тем или иным проектом без согласования с ними. Но вот депутатов от правящей фракции «Нарва- наш дом», возглавляемой Алексеем Вороновым, на обсуждении не наблюдалось. Присутствовали лишь некоторые депутаты от оппозиции, которые остаются в меньшинстве при голосовании. Пришедшие на собрание люди пошумели: «А можем ли мы потребовать от депутатов выделить средства?». Потребовать, конечно, можно.

Вопрос: как получить желаемый результат?

У кого сердце болит?

Глава объединения художников «Вестервалли» Ольга Тюрина представила обращение, подписанное уже более чем пятью сотнями горожан, с требованием создать группу профессионалов, куда могли бы войти специалисты и из других городов, для информационной и финансовой помощи в решении проблемы размещения макета.

- Такое ощущение, что город сам с этой проблемой не справится, - выразила она мнение подписавшихся.

Иван Сергеев предложил представителям общественности Нарвы самим создать группу гражданской инициативы и взяться за решение проблемы, как это, кстати, уже сделали жители Тарту (имеется в виду история со строительством целлюлозно-бумажного завода – ред.). Катри Райк согласилась, что макетом и его будущим домом должен заниматься конкретный человек, у которого «сердце болит», иначе все хорошие намерения могут так и остаться лишь намерениями.

Станислав Пирк, член правления MTÜ «Старая Нарва», пригласил всех сочувствующих этой проблеме к сотрудничеству, ведь некоммерческое общество имеет перед собой две основные задачи: сохранять макет Ф. Шанцына и способствовать восстановлению Старого города.

На исходе второго часа обсуждения стало ясно, что конкретного решения здесь так и не прозвучало.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко