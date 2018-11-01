Велодорожки в Нарве: у горожан возникают вопросы

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На выходных социальные сети и местные сайты облетело видео, сделанное одним из горожан. Он включил телефон в режим видео и прошел по тротуару вдоль парка им. Герасимова, снимая свежую маркировку на старом асфальтее, которая (волшебным образом) должна превратить старый тротуар в новую пешеходно-велосипедную дорожку.

Горожане считают, что подобный участок велосипедной дорожки сводит «на нет» все усилия по созданию сети пешеходно-велосипедных дорожек. Фото: Youtube пользователь AutoDoctor Live

К сожалению, волшебства не случилось: покрытие дорожки разбито уже давно, прямо по ходу велосипедной части расположены неожиданные выемки, примечателен также люк в ямке, который представляет реальную опасность для велосипедистов. Да и сама маркировка кое-где проходит прямо по островкам жухлой листвы, скопившейся в ямках. Видео вызвало негодование нарвитян и бурное обсуждение с обвинениями в разгильдяйстве и предположениями о коррупции.

Не довольны не только сетяне

Директор Департамента развития и экономики Георгий Игнатов, в чьем ведении находится проект велодорожек, тоже не проигнорировал обсуждение и прокомментировал видео в соцсети. Свою позицию по вопросу он изложил в понедельник журналисту нашего издания.

Георгий Игнатов:

- На данном участке улицы Калда работу фирмы-подрядчика город не актировал и принимать в таком виде не будет. Наши специалисты ещё на прошлой неделе обратили внимание строителей и строительного надзора на этот некачественно сделанный участок. Строители обязаны будут исправить проделанную работу.

Игнатов пояснил, что речь идет не только о маркировке, проложенной по листве, но и о колодце, который должен быть переделан таким образом, чтобы не мешать движению велосипедистов. Что же касается качества покрытия по всей длине тротуара, то тут велолюбителей пока обрадовать нечем.

Георгий Игнатов:

- Если у нас останутся свободные средства по проекту, а также будет в запасе время, то мы можем рассмотреть вопрос замены асфальтового покрытия на этой улице. Создаваемая сеть велодорожек в городе предусматривает не только создание новых трасс, но и использование старых пешеходных дорожек. По информации Департамента развития и экономики, протяженность отмаркированных дорог составит порядка 20 км, и часть городских тротуаров, действительно, требует обновления. Однако, ремонт городских тротуаров относится уже к компетенции иного департамента – городского хозяйства.

Алексей Евграфов, вице-мэр по городскому хозяйству, курирующий эти вопросы, пояснил, что в бюджете этого года замена покрытия на указанном участке не предусмотрена, и сейчас нельзя сказать однозначно, будет ли она заменена и в следующем году.

- Конкретный план ремонта городских тротуаров и дорог принимается после утверждения нового бюджета, примерно в феврале. Департамент готовит предложения, а утверждает их градостроительная комиссия горсобрания. При выборе участков, требующих ремонта, мы исходим из того, сколько людей пользуется тем или иным участком. Например, требует обновления и отрезок Таллиннского шоссе от бывшего SEB-банка до «Темпо», даже до ул. Раху – там тротуар уже сильно разбит, - отметил Алексей Евграфов. И озадачил журналистов вопросом: «Где больше ходит людей, как вы думаете?».

Словом, делаем вывод, велосипедистам следует внимательно смотреть под колеса.

Есть и другие замечания

Помимо эпизода с маркировкой на ул. Калда, горожан волнуют и другие моменты, связанные с осуществлением проекта велодорожек. Так, например, недоумение вызвает маркировка тротуара по Таллиннскому шоссе от магазина «Темпо» к центру города. Согласно маркировке, велосипедистам отводится большая часть тротуара, а пешеходы должны передвигаться чуть ли не строем. Это так и задумано или мы наблюдаем ошибку подрядчика, перепутавшего стороны? С лета звучала критика относительно участка дороги по ул. Раудсилла – там под мостом сужение дороги таково, что два автобуса, движущихся навстречу друг другу, не могут разъехаться. Разумно ли такое сужение, и как автомобили будут двигаться там зимой, когда обочины завалит снегом?

Комментирует Георгий Игнатов:

- Вопрос относительно разметки на Таллиннском шоссе мы уже отправили, ждем ответа. Что касается дороги под мостом, то давайте дождемся окончания всех работ - проезжая часть обязательно станет шире на 50-60 см, уберут знаки, и проезд будет достаточным для машин и автобусов. Хотелось бы, чтобы горожане, так внимательно следящие за осуществлением проекта, все же дождались окончания всех работ и известия о том, что городские власти эти работы приняли.

По сообщению Игнатова, городские власти уже неоднократно применяли к подрядчику штрафные санкции за нарушение условий договора, но идти на крайние меры – разрыв договора - было бы, считает он, неразумно.

До декабря не успеют

Погода явно благоволит строителям, позволяя в спешном порядке доделывать работу по проекту, асфальтирование идет и сейчас. Однако, сообщил господин Игнатов, подрядчик уже подал в департамент ходатайство о продлении проекта. И теперь специалисты решают, какая часть работ может быть перенесена на следующий год, а что строители все же должны успеть сделать в этом году. Вполне вероятно, что некоторые работы по маркировке и озеленению все же перетекут на 2019 год, а строительные работы предпочтительно закончить в этом году. Также Игнатов напомнил, что на все работы по велодорожкам существует двухгодичная гарантия.

Софья Боборенко