+ Галерея. Взгляд читателя: чем Нарва не дотягивает до титула Культурной столицы Европы?

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Разбитый тротуар у дома 20 по улице Пушкина критикуют многие наши читатели. Особенно жалуются люди с проблемами зрения: мало того, отмечают они, что асфальт тротуара изрыт ямами, у 12-этажки еще и нет столбов уличного освещения.

В конце октября депутат Европейского парламента от Эстонии Яна Тоом провела в Нарве встречу с местными центристами и нарвитянами, поддерживающими Центристскую партию, чтобы в ходе совместного обсуждения определить самые болевые точки нашего города и направить усилия местной партийной ячейки на их преодоление. Иными словами, идеи и свежие мысли нужны были для выработки программы Центристской партии по улучшению жизни в Нарве, стремящейся к получению титула «Культурной столицы Европы» в 2024 году. Посетил эту встречу и наш читатель — пенсионер Валерий Леннат, который счел нужным поделиться с другими читателями своими впечатлениями.

Валерий ЛЕННАТ, пенсионер:

- Я узнал, что Нарва и Тарту, претендующий на тот же самый титул, после прохождения первого этапа конкурса получили примерно одинаковый карт-бланш. Во время мозгового, как сейчас принято говорить, штурма я попал за стол, где модератором был мэр Нарвы Тармо Таммисте. А провела эту встречу Яна Тоом.

Я тоже вносил какие-то предложения, но их не приняли, и по реакции мэра я понял, что они носят более локальный и практический характер, нежели стратегический. Тем не менее считаю, что Нарве, претендующей на столь высокий статус, нужно прислушаться к моим замечаниям. Как гласит европейская пословица, «дьявол кроется в деталях». Это значит, например, что при реализации крупного плана к неудачам часто приводят именно ошибки в мелочах, деталях. И таких мелочей, которые нуждаются в исправлении, в нашем городе немало.

Несколько слов об имидже

Вот только лишь некоторые примеры. На отдельных улицах наблюдается плачевное состояние тротуаров. В самом центре города полностью разбит, пошел волнами и изрыт ямами тротуар, ведущий от Петровской площади, мимо 12-этажки на улицу Пушкина. По нему, кстати, ходят и гости города, пересекающие границу. (В подтверждение слов читателя сообщим, что горожане часто обращаются в нашу газету по поводу неприемлемого состояния тротуара перед домом Пушкина, 20. Рассказывали даже, что одна молодая женщина с ребенком, спустившись со ступенек этого дома, провалилась в одну из ям и покалечилась. — ред.).

Также несомненно улучшил бы облик Нарвы ремонт асфальта тротуаров, что перед домами 10 и 12 по улице Креэнхольми, а также по улице Кересе вдоль бывшего здания Нарвского колледжа.

Другая больная тема - дома-призраки на улицах Космонауди и Рая. По этому поводу Яна Тоом предложила всем неравнодушным посылать предложения в Рийгикогу о том, чтобы был принят закон, позволяющий воздействовать на нерадивых хозяев приобретенной недвижимости, брошенной на растерзание ветрам. Надо определить срок, например 7 лет, после которого можно будет отчуждать недвижимость, в которую не вкладываются обещанные при ее приобретении инвестиции. Это предложение мэр записал в свой список, и его я всецело поддерживаю.

К вопросу о безопасности

Известно, что сейчас в городе реализуется объемный проект по прокладыванию велосипедных дорожек. Так вот мое и моих знакомых мнение таково, что необходимо построить новые пешеходные переходы через улицу Раху в районе магазина АВС Ehitus и через железную дорогу вблизи виадука, ведущего на Балтийскую электростанцию. Учитывая большую загруженность дорог в связи с пересечением границы движение в Нарве стало очень интенсивным.

Сам я велолюбитель, и понимаю, что пешеходные переходы нужны и у «Танка», и в конце административной границы Нарвы, где оканчивается велодорожка, и в районе памятника трех штыков. Я понимаю, что сады « Энергетик 2» не входят в административную границу Нарвы, но садоводы-то там наши! А движение на трассе очень скоростное, ходить и ездить на велосипедах там опасно. Подтверждением тому ДТП, в котором пару лет тому назад на том отрезке дороги был насмерть сбит человек.

Кладбища — это наша история

Обсуждая предложения в программу центристов под руководством модератора-мэра, я попытался подать ему заявку на приведение в порядок кладбищ, которые находятся в границах муниципалитета Нарвы. Это нарвское городское кладбище, кладбище Иоанновского прихода и другие. На этих кладбищах находятся могилы знаковых в истории Нарвы фигур. Таких как Адольф Ган, первый свободно избранный еще во времена Российской империи мэр, как ткачиха с «Кренгольмской мануфактуры», пламенная революционерка и член Нарвского комитета большевиков Амалия Крейсберг.

На это мэр мне сказал, что власти не будут заниматься этими кладбищами, потому что хозяевами земель являются якобы приходы. Но их на самом деле не существует, так как церкви были разрушены в войну и не восстановлены. Единственный Александровский приход немощен и не в силах заниматься этими кладбищами. А раз больше некому, то эту ответственность за приведение в порядок кладбищенских территорий, на мой взгляд, должна взять на себя администрация города. К слову, в Тарту, наступающем нам на пятки в соревновании за титул Культурной столицы, состояние кладбища находится на высоте.

«Из партии вышли зря»

Думаю, что после выхода из Центристской партии 20-ти представителей коалиции центристскому объединению в регионе, которым руководит Яна Тоом, приходится туговато. И даже есть вероятность проиграть выборы. Но не легче и тем нарвским избирателям, которые раньше голосовали за представителей Центристской партии. Сегодня они немного растеряны и испытывают неопределенность от того, что не знают, за кем теперь идти, кому доверять и за кого голосовать.

Между прочим, во время обсуждения приоритетов программы многие из присутствующих осуждали центристов во главе с Вороновым за выход из партии.

Подготовила Наталья Соболева

Фотогалерея: Наталья Соболева