+Галерея. В Нарве состоялся прием в честь 100-летия независимости Польши

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В понедельник посольство Польши провело в Нарвском колледже Тартуского университета торжественный прием, посвященный 100- летию независимости страны, среди приглашенных была президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая на этой неделе работает в Ида-Вирумаа.

Польский посол вручает Керсти Кальюлайд памятный подарок.

В ходе приема посол Польши в Эстонии Гжегож Козловски и Керсти Кальюлайд выступили с речами, в которых говорилось, что у двух стран много общего - опыт потери и восстановления независимости - и сейчас они движутся по пути сотрудничества. «Elagu Eesti, elagu Poola!» - заключил свою речь по-эстонски Гжегож Козловски («Да здравствует Эстония, да здравствует Польша!» - ред.), а Керсти Кальюлайд в конце своего выступления повторила те же слова по-польски.

На приеме присутствовали члены Эстонского польского общества, посол Германии в Эстонии Кристоф Айххорн, директор НКТУ и лидер движения Eesti 2000 Кристина Каллас, главные организаторы международного Шопеновского конкурса в Нарве Галина Мольдон и Татьяна Гончарова, представители местных самоуправлений, политики, а также военные двух стран.

В выставочном зале колледжа открылась выставка, которую по заказу посольства Польши подготовил Эстонский государственный архив, собрав интересные и редкие документы, посвященные связям между двумя странами в период с 1918 по 1939 год: к примеру, на последнем стенде выставки - датированная сентябрем 1939 года статья «Постимеес» о начале вторжения Гитлера в Польшу.

В ходе приема прозвучали государственные гимны Эстонии и Польши, а закончился он концертом секстета Славека Яскулке, одного из самых оригинальных джазовых пианистов Польши, который состоялся в рамках фестиваля IdeeJazz.

Посол Польши в Эстонии Гжегож Козловски рассказал нашему изданию, почему в этом году прием в честь Дня независимости было решено провести именно в Нарве, причем в нашем городе такое мероприятие проходит впервые:

- В честь юбилея мы организовали празднование Недели независимости Польши в нескольких городах Эстонии, не только в Нарве. Начали 8 ноября в Хаапсалу, где открылась выставка коллекции польских сувениров и польско-эстонского сотрудничества межвоенного периода. Именно в Хаапсалу похоронена вдова эстонского главнокомандующего и выдающегося государственного деятеля генерала Йохана Лайдонера - Мария Лайдонер, которая по происхождению была полькой, в этом году исполнилось 40 лет со дня ее смерти. И это говорит о том, что общение между Польшей и Эстонией всегда было более тесным, чем только на уровне руководства стран.

В субботу и воскресенье торжества состоялись в Таллинне и Тарту. Особенно мы благодарны премьер- министру Юри Ратасу и членам кабинета за то, что они вместе с нами перед посольством исполнили гимн Польши. Сегодня в Нарве мы принимали президента Эстонии госпожу Керсти Кальюлайд - это подтверждает, насколько дружеский союз связывает Польшу и Эстонию. В четверг мы заканчиваем неделю торжественным открытием кинофестиваля в Пярну.

Посол рассказал также и о том, что в будущем Польша намерена поддерживать проведение Шопеновского конкурса в Нарве, а также развивать экономическое сотрудничество с приграничным городом:

- Мы хотим развивать польско-эстонское сотрудничество как на правительственном уровне, так и на региональном, между городами и провинциями, в частности, между эстонской Нарвой и польским Эльблонгом. На протяжении 20 лет мы поддерживаем проведение в Нарве конкурса имени Шопена и намерены делать это и дальше. Я верю и в потенциал нашего экономического сотрудничества. Несмотря на то, что рынок Эстонии невелик, у вас есть инновации и качество в определенных секторах экономики, и мы должны это использовать.

Полное интервью с послом читайте в следующем номере нашей газеты.

Ирина Токарева

Фотогалерея: Ирина Токарева