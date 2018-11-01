Как убрать лужу под скамейкой?

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Уважаемая редакция, спросите чиновников, почему скамейки в городе ставятся на газон без подготовки основания, в результате чего перед скамейкой всегда лужа или еще хуже: она стоит с обратным уклоном?

Нарвские пенсионеры

Отвечает директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачева:

- По словам городского садовника Л. Мориной, виды скамеек и места установки скамеек всегда согласовывались с главным архитектором И. Сергеевым и городским художником Д. Полубояровым. Поскольку проблема возникла, департамент городского хозяйства будет ходатайствовать о выделении из бюджета дополнительных средств на устройство оснований из бетона или плитки под скамейками на зелёной зоне.