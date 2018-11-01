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Среда обитанияКак убрать лужу под скамейкой?

Дата публикации: Сегодня, 18:17 Просмотрено: 57

Как убрать лужу под скамейкой?

Уважаемая редакция, спросите чиновников, почему скамейки в городе ставятся на газон без подготовки основания, в результате чего перед скамейкой всегда лужа или еще хуже: она стоит с обратным уклоном?

Нарвские пенсионеры

 

Отвечает директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачева:

- По словам городского садовника Л. Мориной, виды скамеек и места установки скамеек всегда согласовывались с главным архитектором И. Сергеевым и городским художником Д. Полубояровым. Поскольку проблема возникла, департамент городского хозяйства будет ходатайствовать о выделении из бюджета дополнительных средств на устройство оснований из бетона или плитки под скамейками на зелёной зоне.

Как убрать лужу под скамейкой?

 

Комментарии (1)

avatar
Ха
Сегодня, 18:48
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- По словам городского садовника Л. Мориной, виды скамеек и места установки скамеек всегда согласовывались с главным архитектором И. Сергеевым и городским художником Д. Полубояровым. Поскольку проблема возникла, департамент городского хозяйства будет ходатайствовать о выделении из бюджета дополнительных средств на устройство оснований из бетона или плитки под скамейками на зелёной зоне.
А лопатой, тоже Сергеев будет управлять, чтобы обратные уклоны не возникали? А планировку земли без бетона не насозидать?

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