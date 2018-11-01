Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

Дежурный по городуЗадайте свой вопрос главному архитектору в обязанностях руководителя Департамента архитектуры и городского планирования Ивану Сергееву

Дата публикации: Сегодня, 17:56 Просмотрено: 40

Задайте свой вопрос главному архитектору в обязанностях руководителя Департамента архитектуры и городского планирования Ивану Сергееву

Иван Сергеев. Фото: архв "ВП"

Уважаемые читатели prospekt.ee!

В понедельник 12 ноября встречу с прессой проведёт главный архитектор в обязанностях руководителя Департамента архитектуры и городского планирования Иван Сергеев. У вас есть возможность задать Ивану Сергееву свои вопросы в комментариях. Вопросы принимаются до середины дня пятницы.

Задайте свой вопрос главному архитектору в обязанностях руководителя Департамента архитектуры и городского планирования Ивану Сергееву

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
один + пять (ответ пишите цифрами)

Окрошка Читать все

В мире Читать все