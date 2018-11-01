Задайте свой вопрос главному архитектору в обязанностях руководителя Департамента архитектуры и городского планирования Ивану Сергееву

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Иван Сергеев. Фото: архв "ВП"

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В понедельник 12 ноября встречу с прессой проведёт главный архитектор в обязанностях руководителя Департамента архитектуры и городского планирования Иван Сергеев. У вас есть возможность задать Ивану Сергееву свои вопросы в комментариях. Вопросы принимаются до середины дня пятницы.