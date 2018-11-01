Посмотрите, где и когда есть наибольшая вероятность наехать на лесное животное

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В этом году в If Kindlustus сообщили о 691 случае ущерба, причиной которых стал наезд на лесное животное. Больше всего столкновений с лесными животными произошло в Харьюмаа и наибольше число несчастных случаев происходит вечером в промежутке между 22 и 24 часами.

Foto: Aive Sarjas

"Чаще всего лесные животные попадают под машины весной и осенью, когда на улице уже темно. Наибольшая вероятность столкнуться с ними до полуночи: за этот год в If зарегистрировано в промежутке между 22 и 24 часами 130 столкновений. Днём между 12 и 14 часами происходит всего 16 столкновений," рассказала руководитель продукта страхования автомобилей If Kindlustus Реэт Вельберг.

По словам Вельберг, осенью учащаются случаи столкновения между автомобилями и животными по двум причинам: во-первых, осенью у многих крупных лесных животных, например, лосей и оленей, происходит гон. Вторую важную роль играют, по её оценке, ухудшающаяся видимость и более сложные дорожные условия, которые сокращают время реакции водителя во избежании столкновения.

В разрезе по уездам в основном задают тон области, через которые проходят крупные шоссе и где большая населённость. Больше всего столкновений с лесными животными в этом году зарегистрировано в Харьюмаа (114 случая), Тартумаа (92 случая), Ляэне-Вирумаа (56 случаев) и Пылвамаа (45 случая). Меньше всего столкновений с лесными животными зарегистрировано в Валгамаа (17 случаев) и Хийумаа (5 случаев).

В почасовом разрезе столкновения делятся следующим образом:

0.00 - 2.00 75 столкновений

2.00 - 4.00 42 столкновения

4.00 - 6.00 41 столкновение

6.00 - 8.00 71 столкновение

8.00 - 10.00 46 столкновений

10.00 - 12.00 24 столкновений

12.00 - 14.00 16 столкновений

14.00 - 16.00 19 столкновений

16.00 - 18.00 47 столкновений

18.00 - 20.00 83 столкновения

20.00 - 22.00 97 столкновений

22.00 - 24.00 130 столкновений

Средний ущерб при столкновении с лесным животным составил в этом году в If 2230 евро и не редки случаи, когда в результате столкновения, автомобиль отправляется на списание. Крупнейший зарегистрированный в If случай ущерба по каско в связи со столкновением с животным в Эстонии произошёл в этом году в Тартуском уезде и достиг 19 000 евро.

Что делать, если произошло столкновение с лесным животным?

1. Включите аварийные сигналы автомобиля и оцените ситуацию. При необходимости, используйте аварийный треугольник.

2. Если в аварии пострадали люди, для получения помощи позвоните по телефону службы спасения 112.

3. После столкновения оповестите Инспекцию окружающей среды по телефону 1313 о пострадавшем или погибшем животном. О попавшем под автомобиль животном в пределах города или поселения необходимо сообщить в местное самоуправление.

4. Если автомобиль пострадал, зафиксируйте случай в полиции, позвонив на номер 112.

5. При возможности, сфотографируйте место происшествия, чтобы упростить последующее делопроизводство.

6. После того, как случай будет зафиксирован, можно покинуть место происшествия, если передвижение на автомобиле полностью безопасно. В ином случае необходимо для транспортировки автомобиля использовать услугу буксира или автопомощь If.

7. Оповестите своё страховое общество об ущербе, если у Вас есть страхование каско. В случае столкновения с лесным животным, по условиям страхования каско If, собственная ответственность не применяется.