Кальюлайд на этой неделе работает в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 09:46 Просмотрено: 82

Президент Керсти Кальюлайд проведет эту неделю вновь в Ида-Вирумаа.

Керсти Кальюлайд. ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

В понедельник Кальюлайд посетит Восточно-Эстонскую саперную группу и Вирускую тюрьму, а также примет участие в приеме в честь столетия Польши, который в этот раз пройдет в Нарве, сообщила канцелярия президента.

Во вторник Кальюлайд посетит Eesti Energia и завод Enefit280, а также ветропарк BEJ. Вечером она посетит концерт в Александровской церкви Нарвы.

Во второй половине недели президент посетит Ида-Вирускую центральную больницу и предприятие TNC-Components и встретится с городским руководством Кохтла-Ярве.

Кальюлайд также посетит Эстонскую гимназию Нарвы, общее здание PPA и спасательного департамента в Йыхви и предприятие Waldchnep и встретится с добровольцами в Пуртсе.

Кальюлайд пообещала, что этой осенью в общей сложности проработает в Нарве месяц, поделив этот срок на три этапа. В прошлый раз Кальюлайд работала в Ида-Вирумаа две недели в конце лета, когда она встретилась с местным населением и посетила местные самоуправления, предприятия и госучреждения.