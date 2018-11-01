Часть парковок в Нарве стала платной

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В Нарве с 25 октября стала платной парковка у торгово-офисного центра «Кересе». Это — неприятное следствие введения месяц назад Нарвской горуправой режима платной парковки на Петровской площади Нарвы.

Теперь бесплатно стоять у центра «Кересе» автомобиль может только 2 часа. С прикрепленным циферблатом, разумеется.

Лишенные возможности бесплатно припарковать автомобиль на площади, водители стали искать и находить бесплатные парковочные места поблизости. Это, в свою очередь, породило новые платные парковки, передает «Постимеес» со ссылкой на «Северное побережье».

Бесплатно припарковать автомобиль на парковке торгово-офисного центра «Кересе» можно на два часа. Считается, что этого времени вполне достаточно, чтобы клиенты смогли сделать свои покупки и дела в центре. Однако введение режима платной парковки доставило неудобства и ввело в незапланированные траты работников расположенных в здании учреждений и фирм, добирающихся на работу на машинах. Теперь уже они ищут альтернативные парковочные места поблизости.

Руководитель центра «Кересе» Аннели Мянд рассказала в интервью «Северному побережью», что до введения платной парковки на Петровской площади вводить плату в парковочных зонах не планировали.

Аннели Мянд:

- Но просто после этого у нас парковка стала полной — и не осталось места для парковки автомобилей своих работников и клиентов. Раньше у нас была платная парковка только ночью, потому что многие оставляли у нас свои машины надолго, и с этим были проблемы.

Мянд также сообщила, что платная парковка в принципе не выгодна центру «Кересе», то есть выручка не покрывает расходы на управление.

Платной стала и стоянка на частном пустыре, который расположен также вблизи Петровской площади и на котором планируется строительство магазина «Лидл». Это место также пользовалось популярностью, особенно после введения муниципальной парковочной платы на Петровской площади.

В Нарве с 25 октября стала платной парковка у торгово-офисного центра «Кересе». Это — неприятное следствие введения месяц назад Нарвской горуправой режима платной парковки на Петровской площади Нарвы.

Лишенные возможности бесплатно припарковать автомобиль на площади, водители стали искать и находить бесплатные парковочные места поблизости. Это, в свою очередь, породило новые платные парковки, передает «Постимеес» со ссылкой на «Северное побережье».

Бесплатно припарковать автомобиль на парковке торгово-офисного центра «Кересе» можно на два часа. Считается, что этого времени вполне достаточно, чтобы клиенты смогли сделать свои покупки и дела в центре. Однако введение режима платной парковки доставило неудобства и ввело в незапланированные траты работников расположенных в здании учреждений и фирм, добирающихся на работу на машинах. Теперь уже они ищут альтернативные парковочные места поблизости.

Руководитель центра «Кересе» Аннели Мянд рассказала в интервью «Северному побережью», что до введения платной парковки на Петровской площади вводить плату в парковочных зонах не планировали.

Аннели Мянд:

- Но просто после этого у нас парковка стала полной — и не осталось места для парковки автомобилей своих работников и клиентов. Раньше у нас была платная парковка только ночью, потому что многие оставляли у нас свои машины надолго, и с этим были проблемы.

Мянд также сообщила, что платная парковка в принципе не выгодна центру «Кересе», то есть выручка не покрывает расходы на управление.

Платной стала и стоянка на частном пустыре, который расположен также вблизи Петровской площади и на котором планируется строительство магазина «Лидл». Это место также пользовалось популярностью, особенно после введения муниципальной парковочной платы на Петровской площади.

Фото: Наталья Соболева