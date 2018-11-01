Точный адрес нужен для получения пенсии и пособий

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Нарвское Бюро народонаселения разыскивает 1800 горожан, имеющих в Регистре народонаселения вместо точного адреса просто отметку «место жительства - г. Нарва». Те из них, кто не пройдет перерегистрацию, не смогут получать социальную помощь от государства в следующем году.

Бюро регистрации населения г. Нарва, которое расположено по адресу Петровская площадь, 3-2. Фото: архив "ВП"

Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс напомнил на традиционном инфочасе для журналистов, что с 1 января 2019 года все жители страны обязаны иметь точный адрес в Регистре народонаселения.

- Государство хочет с вами общаться. Если у человека нет точного адреса, он может обратиться в Бюро народонаселения и искать решение этого вопроса. Людей, имеющих отметку, что их место жительства – город Нарва, по нашим данным примерно 1800 человек. Сотрудники бюро с мая занимаются тем, что разыскивают людей с неполной регистрацией и объясняют им ситуацию. Но скорее всего, всех неправильно зарегистрированных к установленному сроку найти не удастся. Думаю, что примерно одну треть мы сможем найти по старым адресам, ещё треть людей так и не найдется, а вот остальные узнают о новшестве только тогда, когда в январе вдруг не получат пенсию или пособие, - сказал он.

Если у вас нету дома…

По словам Антса Лийметса, в некоторых случаях вместо адреса регистрации можно использовать контактный адрес. Например, если у человека нет дома, он может обратиться в Социальный дом Нарвы (ночлежку), и его контактным адресом станет адрес Социального дома, и этого будет достаточно для того, чтобы продолжать получать социальную помощь от государства - пенсии и пособия.

Другая категория - люди, которых по какой-либо причине суд выселил из квартиры, но они проживают в каком-то другом месте. Они также могут зарегистрировать контактный адрес, а не точное место жительства. Тогда город сможет ходатайствовать, чтобы они продолжили получать социальную помощь, пояснил городской секретарь.

Довольно большую часть неправильно зарегистрированных - около 200 человек - составляют рабочие из Румынии, которые работали на электростанциях и давно уже вернулись домой. Однако они не выписались в установленном порядке, поэтому до сих пор числятся нарвитянами. Теперь появится возможность удалить их данные из регистра.

Категория 90+

Согласно изменившемуся законодательству, из регистра автоматически исключают людей старше 90 лет, которые не переоформляли документы - паспорт или ID-карту – в течение последних пяти лет (срок действия документов). Закон предполагает, что такие люди, скорее всего, уже умерли, но государство об этом не знает. Например, если пенсионер уехал в Россию и умер там, то в эстонском регистре этот факт сам по себе не отразится. Городской секретарь призвал родственников пожилых людей проверить, не просрочены ли у них документы и значатся ли они в Регистре народонаселения.

Как проверить свой адрес

Понятия «прописка» теперь не существует, но каждый житель страны обязан с 1 января будущего года иметь точный адрес в Регистре народонаселения. Регистр народонаселения – это банк данных, объединяющий в себе основные личные данные граждан Эстонии, зарегистрировавших местожительство в Эстонии граждан Европейского Союза и получивших в Эстонии вид на жительство или право на проживание иностранцев. Проверить свой адрес можно, воспользовавшись э-услугами Регистра народонаселения через портал eesti.ee в разделе “Мои материалы”. Для этого требуется идентифицировать свою личность с помощью ID-карты или через интернет-банк. Также проверить свой адрес можно, обратившись в Бюро регистрации населения г. Нарва, которое расположено по адресу Петровская площадь, 3-2.

Софья Боборенко