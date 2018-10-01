Горуправа Нарвы проиграла суд и заплатит строителю зоны отдыха на "Липовке" 50 000 евро

Дата публикации: Вчера, 15:41 Просмотрено: 133

Как сообщает портал rus.err.ee, горуправа Нарвы отказалась платить строительной фирме около 42 000 евро, а после проигрыша в суде должна будет заплатить почти 50 000 евро.

Фото: tema.ee

Городская управа Нарвы из-за банкротства генподрядчика E&G OÜ, строившего зону отдыха в Липовой ямке, договорилась в 2016 году о завершении строительных работ с фирмой BGM Ehitus OÜ, однако после заврешения работ платить отказалась.

В итоге после проигрыша дела во всех судах, город должен заплатить основную сумму долга в размере почти 42 000 евро, пени в размере почти 7500 евро и судебные расходы в размере более 2000 евро, сообщает "Северное побережье".

В суде город привел разные обоснования; согласно одному из них, со стороны города работы принял человек, не обладавший соответствующей компетенцией.

Тем не менее, Вируский уездный суд, а потом и окружной суд сочли, что у Нарвы не было ни малейшего основания отказываться от выплаты денег, поскольку город взял на себя это обязательство по рамочному соглашению.

Источник: rus.err.ee