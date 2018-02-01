Нарва упростила условия получения субсидии начинающим предпринимателям

Дата публикации: Вчера, 12:22 Просмотрено: 237

В соответствии с новым порядком субсидию сможет получить большее количество предпринимателей. Максимальная сумма поддержки составит 3 тысячи евро. Город сможет поддержать и тех начинающих бизнесменов, проект которых не получил внешнего субсидирования.

Виктория Каю. Фото: prospekt.ee

Молодой предприниматель Анастасия Зайцева, открывшая свое дело по пошиву детских платьев в конце августа и получившая стартовое пособие от Кассы по безработице, теперь рассчитывает и на поддержку от города, чтобы приобрести необходимое оборудование.

Нарвское городское собрание утвердило новый «Порядок софинансирования проектов начинающих предпринимателей». Согласно документу, начинающий предприниматель для получения софинансирования должен предоставить на рассмотрение специальной комиссии бизнес-план со всеми экономическими расчетами. Ходатай может получить субсидию от города в размере до 50 процентов от бюджета своего проекта, но не более 3 тысяч евро. Местом основания и деятельности нового бизнеса должен быть город Нарва, число работников не должно превышать 50 человек, а оборот – 80 тысяч евро в год.

Поддерживаются не все сферы деятельности и не все расходы считаются приемлемыми. Более подробная информация в ближайшее время появится на городском сайте www.narva.ee в разделе «Предпринимателю». Будет создана оценочная комиссия, которая и станет рассматривать ходатайства.

Ориентировочно работа по обновленному порядку начнется с нового финансового года.

Главный специалист Департамента развития и экономики Виктория Каю напомнила, что Нарва одним из первых городов начала поддерживать предпринимателей, выделяя средства на проекты с 2003 года. Однако существовавший до сих пор порядок распространялся только на тех начинающих предпринимателей, проекты которых уже были поддержаны каким-либо фондом или программой поддержки. В основном, это были Касса по безработице и EAS (Фонд содействия развитию предпринимательства).

- Условия финансирования начинающих предпринимателей в EAS в последнее время ужесточились. Фактически, поддержку фонда получают лишь предприятия, способные за три года достичь очень хороших экономических показателей, cтать экспортерами и трудоустроить не менее двух человек с брутто-зарплатой не менее 70 процентов от средней по стране. Есть предприниматели с хорошими проектами, которые могли бы быть успешными в Нарве, но в связи с тем, что их проекты не отвечали вышеназванным условиям EAS и не могли получить финансирование из этого фонда, соответственно они не могли подать свое ходатайство на получение поддержки от города. Теперь такая возможность появилась, - пояснила В. Каю.

Софья Боборенко