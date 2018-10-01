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Среда обитанияВ Нарве появится первый водно-банный центр

Дата публикации: Вчера, 10:44 Просмотрено: 127

Отель ”Нарва” в ходе расширения построит первый в приграничном городе водно-банный центр, который будет открыт не только для постояльцев отеля, но и для всех желающих.

В Нарве появится первый водно-банный центр

Фото: visitestonia.com

ТОО ”TiTo Arhitektid” сейчас проектирует пристройку к отелю ”Нарва”, которая до сих пор стояла без дела. После реконструкции в ней должны появиться водно-банный центр, wellness-центр, ресторан, кафе, конференц-центр и номера, благодаря которым число мест в отеле, который сейчас рассчитан на сто мест, удвоится. Таким образом, отель ”Нарва” станет крупнейшим в городе.

Точная стоимость расширения отеля станет известна после завершения проектирования, но ориентировочно размер инвестиции составит около трех миллионов евро. Строительные работы планируется выполнить в течение двух лет.

В центре должны появиться минимум пять разных бань плюс бассейны.

В Нарве появится первый водно-банный центр

 

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