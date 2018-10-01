Председатель Нарвского горсобрания уверяет, что в новой городской газете позволят высказываться и оппозиционерам

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Как сообщает председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович, первый номер муниципального издания ”Нарва”, создание которого депутаты одобрили на минувшей сессии, выйдет предположительно 15 ноября, главредом станет Елена Полуэктова, а в газете найдется место и для мнений оппозиционеров.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Как сообщает председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович, первый номер муниципального издания ”Нарва”, создание которого депутаты одобрили на минувшей сессии, выйдет предположительно 15 ноября, главредом станет Елена Полуэктова, а в газете найдется место и для мнений оппозиционеров.

Городская управа на этой неделе утвердила членов совета целевого учреждения ”Нарвская городская газета”, в который вошли Лариса Оленина, Галина Вологдина и Ирина Янович, являющаяся председателем горсобрания Нарвы. В эту пятницу члены совета выберут его председателя, а также главного редактора газеты.

Редактором городской газеты станет Елена Полуэктова, в последнее время являвшаяся главредом газеты ”Нарва”, издававшейся с 90-х годов и на прошлой неделе прекратившей свою деятельность.

Именно под именем ”Нарва” будет выходить городское издание, в которое из закрывшейся ”Нарвы” переходит не только Елена Полуэктова, но и Евгений Рогов, известный нарвский журналист и шоумен.

”В ноябре мы постараемся успеть выпустить два номера газеты, а первый номер, надеемся, выйдет 15 ноября”, — говорит Ирина Янович.

Напомним, что городское издание, на выпуск которого в два последние месяца этого года власти выделили 30 тысяч евро, будет еженедельным, его тираж составит 30 тысяч экземпляров, а формат — А4.

Между тем, еще не решены вопросы, кем будет распространяться газета, которая должна попасть в каждый нарвский почтовый ящик, и где ее будут печатать. ”Все это — распространение газеты и ее печать — будет решаться на конкурсной основе”, — сообщает Ирина Янович.

Как член совета ЦУ, а с пятницы, возможно, его председатель, Янович, скорее всего, не раз будет отвечать на вопросы своих коллег по горсобранию из оппозиционного лагеря, которые, явно будут недовольны редакционной политикой издания. Например, если оно будет обслуживать исключительно интересы действующей власти, а оппозицию станет игнорировать или клеймить.

”Претензий, высказываний, мнений я не боюсь, — говорит Ирина Янович. — К этому я привыкла. Я — директор школы. Прислушиваюсь к людям, и, если могу и считаю нужным что-то поменять, то это делаю. Что касается наших оппозиционных друзей, то надо сказать, что мы предлагали им место в совете, но от него, к сожалению, фракция ”Наша Нарва” отказалась”.

- Очевидно, что они не хотят принимать на себя ответственность за политику газеты при отсутствии возможности на что-то влиять, имея одно место в совете из трех.

- Я думаю. Они действительно не хотят нести ответственности, так как если будут какие-то претензии, то их будут высказывать именно нам, членам совета.

Янович подчеркивает, что газета делается, прежде всего, для того, чтобы у городских учреждений была возможность донести важную информацию до нарвитян.

”На данный момент городские предприятия и учреждения не имеют возможности публиковать все, что считают нужным, или могут делать это только за деньги. Например, школы вынуждены платить частным газетам. За объявление о приеме в нашу гимназию мы платили 700 евро, а это довольно ощутимо. Мы будем принимать все заметки, которые будут к нам приходить, но в любом случае у нас будет правление, на заседаниях которого будем обсуждать, что стоит публиковать, что — нет”, — информирует Ирина Янович.

”От оппозиции будут приниматься и статьи, и мнения различные”, — заверяет Янович.

Оппозиционный депутат Юрий Рауд говорит, что до сих пор, пока нарвская власть сотрудничала с газетой ”Город”, такого плюрализма мнений там не допускали. ”Поживем — увидим, сейчас рано давать оценку, но опыт говорит, что, скорее всего, игра будет вестись в одни ворота”, — рассуждает Рауд.

Оппозиционер сообщает, что он со своими коллегами в ближайшее время наверняка проверят, готово ли правящее большинство к работе по новым принципам — отправят в городскую газету что-то для публикации. В то же время он отмечает, что на последней сессии в кулуарах влиятельный представитель большинства говорил, что раз оппозиционеры голосовали против городской газеты, то никто не будет их там публиковать.

”Мы остаемся при своем мнении и уверены в том, что такая газета Нарве не нужна, но раз уж она будет издаваться за деньги налогоплательщиков, то она должна давать адекватную картину, сообщая и о проблемах, которые в силах решить городская власть”, — уверен Юрий Рауд.

Отказ оппозиции от участия в совете ЦУ, по словам Рауда, не лишает ее права сообщать членам совета свое мнение по разным вопросам.

”По этому пути в свое время пошла Нарва, когда отказалась от членства в Союзе самоуправлений Ида-Вирумаа — власти объясняли, что у них нет возможности на что-то там влиять, а в том, чтобы состоять там только формально, смысла нет”, — отмечает Рауд.