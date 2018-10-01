+ Галерея. Нарвская Александровская церковь: главный зал начнет отапливаться, доступ в него будет открыт

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Большой богослужебный зал Александровской церкви в Нарве впервые за многие десятки лет начнет отапливаться. Это один из существенных шагов на пути возрождения храма и происходящей в его стенах жизни, считают служители церкви и ее прихожане.

Пастор Владимир Батухтин: «После принятия детальной планировки здание церкви подключат к центральному газоснабжению».

Подходя к Александровской церкви, можно видеть, что вокруг храма затеяно серьезное строительство: здание обрамляют траншеи, на правом фланге они упираются в маленький котлован. Но работы ведутся и в купольной части строения: вскрыт бетонный пол (каждая плита, объясняют нам, - весом под 100 килограммов). Неподалеку штабелем сложено световое оборудование.

Как рассказал нашей газете пастор Нарвского лютеранского прихода Владимир Батухтин, все эти преобразования прежде всего нацелены на то, чтобы в главном помещении церкви появилось тепло.

- Раньше большой богослужебный зал, который пострадал и в войну, и в советское время, в официальном использовании не находился, - поясняет пастор. - В последние годы здесь периодически проходили концерты, но в связи с тем, что имелась угроза обрушений (с купола могли осыпаться украшения, лепнина), Пожарный департамент года два назад доступ в эту часть церкви перекрыл.

Во время подготовки к прошедшим нынешней осенью в Нарве Всеэстонским церковным дням, продолжает священнослужитель, была осуществлена консервация купольной части храма. А сейчас проводятся работы, благодаря которым в большом бого­служебном зале появится отопление.

Наш собеседник напоминает, что даже в советское время, когда церковь впервые начали использовать как склад (у прихода это здание отобрали в 1962 году), отопления в ней не было. За что в итоге Эстонский коопторг, хранивший здесь винно-водочные изделия для всей Эстонии, очень скоро поплатился: тара слабых алкогольных напитков полопалась, бутылки буквально взорвались. Отец Владимир видит в этой курьезной истории, конечно же, перст Божий: негоже в церкви заниматься такими делами.

Предполагается, что отопление в центральной части храма будет не постоянное, а по надобности, то есть когда предстоит проводить какие-то мероприятия: здание огромное, поддерживать здесь стабильный температурный режим нерационально. Воздух будет нагреваться с помощью четырех воздухонагнетателей, работающих на газе.

Однако это все же временный вариант решения: после принятия детальной планировки здание подсоединят к центральному газоснабжению.

Временнная система отопления в скором времени будет принята в эксплуатацию, и уже 13 ноября в церкви состоится первый торжественный концерт, который, по нашим данным, посетит президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

А еще, обещает пастор Владимир, нас ожидают здесь необыкновенные вещи, в своем роде инновации, «связанные со звуком и светом в купольной части». Какие именно, стало известно из распространенной на днях афиши (в нашей газете см. стр. 14). 13-16 ноября в Александровской церкви состоится серия концертов в честь ее открытия. Концерты будут проходить все 4 дня подряд и начинаться в одно и то же время — в 19 часов. Их украсит видеоинсталляция «Небо над Нарвой».

Таким образом в Нарве появится еще одна концертная площадка. Но — что за музыка будет здесь звучать? - интересуемся мы у Владимира Батухтина. Ведь активная концертная деятельность в стенах теперь уже государственного здания у многих нарвитян вызывает опасения: будет ли она соответствовать миссии храма.

- Мы не знаем, какая музыка будет звучать на небесах, - говорит священнослужитель. - Конечно, было бы лучше, чтобы музыка была спокойной, при этом не какой-то психоделической… Но иногда даже эстрадные мелодии могут иметь духовный контекст. Давайте не будем радикальными искусствоведами и категоричными судьями…

А вот прихожане рады оживлению в храме без всяких оговорок.

- Когда мы потеряли это здание и обращались к государству как в последнюю инстанцию, некоторые нам говорили: для Нарвы никакой помощи не дождетесь. И вот - мы давно уже у себя дома, а сама церковь начала отстраиваться, для чего у нашего прихода никогда бы не нашлось средств. Мы еще доживем до того времени, когда на богослужениях здесь будет тесно, - рассуждают две пожилые подруги.

Наша справка:

В настоящее время здание нарвской Александровской церкви стоит на балансе Министерства внутренних дел. Численность лютеранского прихода составляет порядка 100 человек.

Подробнее программу мероприятий читайте ЗДЕСЬ.

Татьяна Завьялова

Фотогалерея: Татьяна Завьялова