Мэр Нарвы Тармо Таммисте: «Как будто сдали экзамен»

Дата публикации: Сегодня, 15:20 Просмотрено: 155

Мэр Нарвы Тармо Таммисте на традиционном инфочасе в горуправе поделился с журналистами эмоциями от защиты заявки Нарвы на титул Культурной столицы Европы 2024 года, а также рассказал, какими должны стать следующие шаги для того, чтобы «не потерять» волну успеха и популярности, которая есть сегодня у Нарвы.

Команда Нарвы поздравляет всех с промежуточной победой в конкурсе на звание Культурной столицы Европы 2024.

Фото: Facebook

В числе кандидатов на звание Культурной столицы Европы в 2024 году остаются Нарва и Тарту, с дистанции сошел Курессааре. К такому решению пришла независимая международная экспертная комиссия, которая оценила ходатайства трех конкурирующих эстонских городов на двухдневной встрече в Таллинне 22 и 23 октября.

- Было такое чувство, что сдали первый экзамен. Давно так не волновался - как студент. Думаю, что и остальная команда тоже, - поделился эмоциями мэр.

Напомним, что заявку от Нарвы готовила совместная команда, куда помимо местных чиновников вошли специалисты промоутерской компании Musiccase OÜ, известной как организаторы фестиваля Tallinna Music Week.

Мэр рассказал, что команде из Нарвы сначала дали полчаса на презентацию, затем последовал тур вопросов, которые в основном касались общих тем: почему Нарва решилась на участие? Собирается ли город привлекать представителей культуры из России? и прочие. Время для точных ответов на конкретные вопросы еще не пришло, заметил Тармо Таммисте, выработка подробной программы как раз и станет основной задачей команды перед вторым туром. До 31 июля Нарва должна подготовить более подробное ходатайство с перечнем конкретных мероприятий, которые составят культурную программу, а также с перечислением конкретных объектов, которые планируется построить или реконструировать в Нарве. Окончательное решение европейское жюри примет в ноябре 2019 года.

Поддержка есть

По сути, полагает Т. Таммисте, времени на подготовку остается совсем немного, а работы предстоит вдвое больше, чем прежде. Кто займется подготовкой нового ходатайства?

- Полагаю, было бы странно сейчас менять команду. Однако сумма, которую потребуется выделить на работу, достаточно велика, думаю, в два раза больше, чем прежде, и требует объявления конкурса госпоставки. С выделением средств на работу проблем быть не должно: раз уж депутаты один раз выделили 75 тысяч на этот проект, думаю, что и дальше они не откажутся от поддержки, - заявил мэр.

Он также отметил, что, согласно проведенному опросу, охватившему пять тысяч нарвитян, 85% населения поддерживает намерение городских властей побороться за титул Культурной столицы, особенно велика поддержка среди молодежи. При этом только 75% нарвитян знает, что город участвует в борьбе за титул.

До 10 миллионов евро

Обладатель титула Культурной столицы получит солидную поддержку от государства. Как сказано на сайте министерства культуры Эстонии, эстонское государство поддерживает программу культурной столицы в равном размере с местными самоуправлениями и другими источниками финансирования в объеме до 10 миллионов евро. При этом городские власти должны будут найти сумму, равную господдержке, из других источников в качестве самофинансирования. Европейская комиссия вручает культурной столице приз Мелины Меркури, размер которого составляет полтора миллиона евро.

Но эти деньги нельзя потратить полностью на строительство культурных объектов или полностью на проведение мероприятий. Город должен подготовить конкретный план, который и будет оцениваться в дальнейшем компетентным жюри.

Мэр не стал озвучивать свои мысли о том, какие объекты можно было бы построить и какие мероприятия точно будут в культурной программе. Возможно, для их исполнения потребуется вносить изменения в Программу развития города, которая является основой при составлении городского бюджета.

Т. Таммисте подчеркнул, что строить или реновировать надо то, что будет полезно и востребовано и потом, а 3-4 крупных мероприятия Культурной столицы должны сохраниться в культурном календаре города и после 2024 года. Это важно для предпринимателей региона, которым после богатого на масштабные мероприятия года не нужно объяснять выгоду, которую сулит получение титула.

Не упасть с волны

Мода на Нарву в этом году, определенно, существует. В ближайшее время к нам опять приедет работать президент ЭР Керсти Калью- лайд, а Кренгольм уже зарезервирован на два летних месяца 2019 года. Не пройдет ли мода на Нарву так же стремительно, как она появилась?

- Это и есть наша задача. Мы сейчас, словно серферы в океане, поймали волну. Теперь нам нужно найти новую волну, чтобы интерес к городу не пропал. Понятно, что 2019-й год не будет сразу таким же насыщенным, как 2024-й, но нельзя снижать темп, нам надо расширять диапазон мероприятий, - сказал Тармо Таммисте.

Софья Боборенко