Новая муниципальная газета: для горожан или для себя?

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Новой нарвской муниципальной газете – быть, решили большинством голосов депутаты Нарвского городского собрания. В какую сумму обойдется новое печатное издание городскому бюджету – неизвестно, также остается неясным, какими силами оно будет выпускаться и кто возглавит газету.

Алексей Воронов: «Новой нарвской муниципальной газете – быть». Фото: Антон Проткунас

Необходимость появления на медийном рынке муниципальной газеты в городе, где существуют как платные, так и бесплатные печатные издания в широком ассортименте, обосновывали сначала директор Департамента развития и экономики Георгий Игнатов, а затем в перерыве, уже неофициально – депутат Алексей Воронов.

Заявлено, что муниципальная газета нужна городу для информирования жителей об актуальных событиях. Газета «Город», стабильно выигрывавшая последние 15 лет конкурсы гос­поставки на оказание услуг, внезапно оказалась в опале.

Во сколько обойдется налогоплательщикам?

- Мы недовольны не ценой, а тем, как осуществляется работа по публикации предоставляемой городскими структурами информации. Теперь за те же деньги город сможет публиковать больше информации, - заявил Г. Игнатов. При этом он сообщил, что самый крупный договор с газетой «Город» был заключен между газетой и Департаментом развития и экономики на сумму чуть более 22 тысяч евро в год. (Интересное, заметим, откровение: многие годы руководство Нарвы утверждало, что не проплачивает газету «Город» — так, разовые рекламы…). Другие муниципальные службы тоже имели свои договоры, но на меньшие суммы.

Теперь же только на два первых месяца депутаты выделили 30 тысяч евро - первый выпуск газеты планируется на ноябрь. Сумма, которую придется выложить из городского кошелька на содержание муниципальной газеты в 2019 году, на заседании горсобрания указана не была.

- Бюджет нового издания должно будет подготовить правление целевого учреждения. Кто будет членом правления, сейчас сказать не могу, - ушел от конкретного ответа Г. Игнатов. По его оценке, такая газета может обойтись примерно в 80 тысяч евро в год, при этом она, вполне возможно, будет публиковать коммерческую рекламу, что приведет к снижению нагрузки на бюджет, оптимистично полагает докладчик. Однако издатели и специалисты медийного рынка утверждают, что печать газеты тиражом в 30 тысяч экземпляров не может обходиться в сумму менее 200-250 тысяч евро в год.

Кому нужна газета?

Со слов Алексея Воронова, который подошел к микрофону во время перерыва, газета необходима для освещения реальных дел и достижений тех, кто присутствует в зале:

- Не секрет, что за последние 15 лет людьми, которые находятся в этом зале (я чуть было не сказал – центристами) было сделано очень много. Ну, и чиновниками горуправы, которые исполняли наши решения. Это нынешним летом отметила вся Эстония, люди, которые приезжали, с удивлением увидели, что у нас есть красивый променад, колледж, Дом творчества. Они удивились, увидев торговые центры, так как думали, что у нас тут маленькие магазинчики. То, что мы не доводили информацию до населения – это наша ошибка, - высказался он.

Получается, местная муниципальная газета, поступающая в почтовые ящики нарвитян, должна рассказать всей Эстонии, благодаря кому город преображается. Логика странная, как странно и то, что депутат не упомянул источники средств на большинство преображений, а это, в основном, европейские деньги. Да, мало, мало ещё газеты информируют население, не упоминают поименно, кто голосует в зале городского собрания…

На вопросы оппозиционных депутатов, пытавшихся разобраться, есть ли смысл в издании в Нарве муниципальной газеты при том, что на рынке полно желающих оказывать услуги по информированию за разумные деньги, поступило разъяснение, что практически каждое местное самоуправление Эстонии такую газету имеет, а столица – даже несколько. Кстати, центристов за газету «Столица» тоже довольно серьезно критикуют, но кто нам теперь центристы?

«Нарва» закрылась. Да здравствует новая «Нарва»?

Оппозиционный депутат Сергей Горлач высказывал опасение, что появление новой бесплатной газеты на местном медиарынке будет способствовать обострению конкуренции, сокращению в этом секторе рабочих мест и, возможно, закрытию какого-то издания. Тут далеко ходить не надо. Буквально за пару дней до заседания горсобрания стало известно, что одна из многолетних «игроков» на местном медиарынке – газета «Нарва» - прекратила свое существование: номера не выпускаются, работники встают на биржу труда, и далеко не все подписчики получат назад свои «подписные деньги».

Депутат Сергей Горлач: открывая свою газету, город создает ситуацию недобросовестной конкуренции.

Фото: Антон Проткунас

Утверждается, что ее закрытие с планами создания новой газеты никак не связано. В то же время в кулуарах обсуждалась версия, что муниципальная газета фактически займет место этой газеты – вплоть до использования названия.

Как будет в новой ситуации справляться газета «Город», традиционно получавшая бюджетную поддержку, покажет время. Однако последний номер этого издания пестрит критическими материалами и негативными новостями о нарвских властях – очевидно, газета уходит в жесткую оппозицию.

Учитывая предвыборную ситуацию осени и зимы 2018 года, можно ожидать, что никаких резких изменений на медийном рынке Нарвы пока не последует, так как партии и политики в преддверии выборов в Рийгикогу начинают рекламировать себя, то есть покупать газетные площади. Как будут развиваться события далее, покажет время.

Центристы остались не у дел

Первоначально Воронов заявлял, что в совет нового муниципального издания помимо представителей фракции «Нарва – наш дом» может вой­ти и представитель от оппозиционной фракции «Наша Нарва». Три депутата от этой фракции не голосовали, оставляя за собой возможность обсуждения этого предложения. Однако, как пояснила Катри Райк во вторник «ВП»/«НГ», фракция обсудила это предложение и решила отказаться от участия в совете целевого учреждения, потому что не получила ответы на свои вопросы: будет или нет продаваться реклама в муниципальной газете, как часто будет выходить газета, какова ответственность совета ЦУ, кто будет редактором?

- Мы считаем, что в советы муниципальных фирм и учреждений должны входить специалисты, а в совете ЦУ новой газеты нет представителей из сферы медиа. К тому же новое издание станет конкурентом уже существующих газет, что нехорошо. Мы полагаем, что муниципалитету следовало бы воспользоваться услугами уже существующих местных издателей. Посмотрим, получится ли у нас публиковаться в этой газете, ведь она заявлена как муниципальная, - сказала Райк.

По появившейся к вечеру понедельника информации, кандидатами в совет ЦУ стали представители фракции «Нарва - наш дом» Лариса Оленина, Ирина Янович и Галина Вологдина. Состав совета городская управа утвердит сегодня, 31 октября.

Местные центристы, таким образом, окажутся вне возможности влиять на политику редакции новой газеты. Кстати, фракция «Нарва - наш дом» пополнилась ещё одним депутатом - Светлана Лешихина решила присоединиться к ней, о чем лидер фракции Алексей Воронов сообщил председателю городского собрания.

«Извините, что нарушаем ваши планы»

Издатель газет «Нарвская Газета» и «Виру Проспект» Татьяна Завьялова уверена, что подписчикам этих изданий волноваться не о чем.

- Это не первый раз, когда перед нами встает подобного рода вызов. Местные независимые издания выживут и в этот раз, извините, что нарушаем ваши планы, господа суперменеджеры, - заявляет она.

Издатель отмечает, что во многих самоуправлениях есть муниципальные газеты, но не в такой комбинации обстоятельств, как это планируется сделать в Нарве: один раз в неделю (в основном издаются 1-2 раза в месяц), при наличии четырех частных газет (во многих самоуправлениях их или нет вообще, или есть монопольно владеющее рынком местное издание), с коммерческой рекламой (даже в «Столице» она исключительно социальная и культурная). И ещё одно занятное «не» - если доставку новой газеты будет делать почта, как об этом говорится уже сейчас, а не доставщики, которые есть при любой нарвской редакции, и услуги которых несравнимо дешевле, - то понятно, что ни о городском кошельке, ни тем более о местном предпринимательстве в этом случае никто не думает и не собирается этого делать. Есть суперцель - помочь себе, и к ней будут идти напролом.

«А читателей «Нарвской Газеты» и «Виру Проспекта» я хочу заверить, что цены на нашу подписку на 2019 год, которые являются рекордно низкими в нашей стране, не повысятся, - говорит Татьяна Завьялова. - Двери редакции по-прежнему открыты для вас: мы будем не просто «информировать», но и отвечать на ваши вопросы, распутывать сложные жизненные ситуации, имеющие общественный интерес, рассказывать об успешных в своем деле или в увлечениях жителях города, через акции и конкурсы помогать вам развивать свои творческие способности. Надеюсь, это различие между «муниципальной структурой» и обычной редакцией для вас очевидно, и вы будете делать правильный выбор».

Софья БОБОРЕНКО

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