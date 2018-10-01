Как придумать решение своей проблемы за счет города

Дата публикации: Вчера, 16:40 Просмотрено: 144

Требования законов должны распространяться на всех, тогда и их исполнение будет настолько очевидной и обыденной вещью, что попытки найти «лазейки» станут чем-то из ряда вон выходящим.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

В настоящее время проходит составление детальной планировки по адресу 3.Рохелине 7. Это небольшой участок земли в центре города площадью 673 м2, который находится между участками Кангеласте 2, Кангеласте 4 и улицей 3.Рохелине. Инициирование детальной планировки в феврале 2018 года ни каких существенных изменений в центре города не предвещало. По действующей детальной планировке от 26.08.2010 года на участке было запланировано трехэтажное здание 100% коммерческого назначения. С новым эскизным решением и пояснительной запиской можно ознакомиться на сайте Департамента архитектуры и городского планирования: www.narvaplan.ee.

Сейчас предприниматель решил, что строительство здания 50 на 50 коммерция с жильём в центре Нарвы принесет ему больше прибыли, чем такое же здание 100% коммерческого назначения. Получение максимальной прибыли является одной из целей предпринимательской деятельности, и оно похвально. Но где появятся квартиры, там сразу возникнет необходимость парковать машины.

И что же мы видим:

Предприниматель предлагает изменить запланированное предыдущей детальной планировкой решение движения транспорта и парковок. Причем, не на своём участке, а на городской земле – соседнем участке по адресу: 3.Рохелине Т1. Оказывается, площадь собственного участка невелика и «тратить» её на обеспечение необходимыми парковочными местами будущих покупателей жилья – это упускать будущую выгоду. Гораздо проще решить за счет городского земли свои частные сложности, нарисовать где и как должна быть расположена парковка.

В Нарве уже не первый год существует реальная проблема с парковочными местами у жилых домов. Но это мы сталкиваемся с наследием – когда строились многоквартирные дома в Нарве не было такого количества машин и соответственно парковочные зоны просто не были рассчитаны под настоящую действительность. Сейчас хочется надеяться, что все стали умнее и могут заранее предусмотреть избежание проблем с парковкой. Тем более разве законодательные акты не требуют при строительстве жилья предусмотреть необходимое количество парковочных мест?

Исходя из Общей планировки города Нарва – При планировании жилых домов «парковка должна быть решена в пределах земельного участка», а руководствуясь стандартом EVS 843:2016 лучше придерживаться коэффициента 1,5 парковочного места на 1 квартиру.

Сергей Горлач

Депутат Нарвского городского собрания

Фракция «Наша Нарва»