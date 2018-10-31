Нарвское горсобрание поддержало создание городской газеты

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Нарвское горсобрание поддержало создание целевого учреждения "Нарвская городская газета", которое займется выпуском муниципального издания. Нарва откажется от сотрудничества с газетой "Город", которой до сих пор платили из бюджета за публикацию информации. "За" проголосовали 16 депутатов, против - 4, не голосовали - 3. Всего в зале присутствовали 23 депутата из 31.

Иллюстративное фото.

Об этом сообщил портал новостей вещания, отметив, что "за" голосовали представители фракции "Нарва - наш дом", в которую входят не так давно покинувшие Центристскую партию депутаты, против и не голосовали - оппозиционеры из "Нашей Нарвы".

Совет нового учреждения должен быть утвержден уже на следующей неделе. Предполагается, что в состав совета войдут представители двух фракций горсобрания. До конца этого года на создание учреждения и издание газеты в бюджете города предусмотрено 30 тысяч евро.

В пояснительной записке к проекту решения было сказано, что у города отсутствует собственная газета.

Портал напомнил, что у Нарвы уже был негативный опыт издания собственной газеты "Нарвское время" с мая 2015 по февраль 2016 года.

Как объяснил тогда закрытие газеты директор Департамента экономики и развития Георгий Игнатов, существовали как проблемы с доставкой, так и негативная обратная связь.

Бесплатная городская газета тиражом в 30 000 экземпляров выходила раз в месяц. После закрытия город продолжил заказывать услугу информирования населения в газете "Город".

"Город" издается в Нарве с 2003 года тиражем 30 000 экземпляров и бесплатно распространяется по почтовым ящикам. Горуправа оплачивает размещение в газете материалов о событиях в Нарве. Комментарии, помимо чиновников, в ней дают представители Центристской партии.

BNS

Подробности от нашего корреспондента - в следующих номерах "Виру Проспекта" и "Нарвской газеты" (31.10.2018).