Олег Гросс: наш магазин был хорошо принят нарвитянами

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В прошлом номере нашей газеты был опубликован материал «Сохранится ли в Нарве рынок?» В нем мы, в частности, упоминали, что попросили Олега Гросса, владельца сети магазинов «Гросси», прокомментировать планы его фирмы AS OG Elektra и ситуацию с возможностью сохранения в Нарве продовольственного рынка. Уже после выхода газеты мы получили комментарий бизнесмена, с которым вас и знакомим.

Фото: Сергей Трохачев

Владелец AS OG Elektra Олег Гросс:

- Фирма AS OG Elektra приобрела в Нарве четыре действующих здания. В одном из них, по адресу ул. Пяхклимяэ, 2а, теперь открыт магазин Grossi Toidukaubad, ставший первым представителем нашей сети в Нарве.

Город Нарва уже очень долгое время находится в орбите нашего интереса, однако подходящие места для размещения магазинов обозначились только в прошлом году, сразу несколько вариантов. Поскольку все варианты – это отличные места с хорошими зданиями, мы приобретали их с целью открыть в этих местах магазины Grossi Toidukaubad. В долгосрочной перспективе мы планируем приобрести еще одно здание в Нарве, но говорить об этом подробнее пока еще рано.

Нарва - очень важное место на эстонском рынке розничной торговли. В городе проживает более 57 000 жителей, это третий по величине город в Эстонии, поэтому нет смысла приходить на нарвский рынок с одним магазином.

Преимущество компании OG Elektra перед всеми другими розничными сетями, представленными в Нарве, заключается в логистическом местоположении: наш центр расположен в Раквере, гораздо ближе к городу, чем у всех остальных сетей. Нарва - очень логичное направление развития нашей компании. Кроме того, подавляющее большинство населения в Нарве является клиентами сети магазинов типа Grossi Toidukaubad.

В наших магазинах существенное место занимает продукция собственного производства, в том числе сырое мясо, что жители восточного региона оценивают очень высоко. Как результат, можно констатировать, что магазин нашей сети был очень хорошо принят на нарвском рынке розничной торговли.

Записала Софья Боборенко

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