Письмо жителей Кохтла-Ярве рассмотрено парламентской комиссией

Дата публикации: Вчера, 11:47 Просмотрено: 137

23 октября комиссия Рийгикогу по окружающей среде на своем заседании рассмотрела письмо жителей Кохтла-Ярве, возмущенных не прекращающимися вредными запахами, которые источают предприятия, работающие в Ярвеской части города. Письмо подписали 1,5 тысячи горожан, требующих положить конец этому «амбре»: http://prospekt.ee/narva_linn/10769-v-kohtla-yarve-idet-sbor-podpisey-za-pravo-dyshat-chistym-vozduhom.html.

На заседании парламентской комиссии были заслушаны представители местной власти, предприятий, которые, по утверждению специалистов по экологии, являются источником неприятного запаха, работники природоохранных организаций.

А почти месяц назад премьер-министр Эстонии Юрии Ратас побывал на межмуниципальном предприятии Järve Biopuhastus, известном как региональные очистные сооружения. Еще оно «популярно» в связи с тем, что является одним из основных источников удушающих запахов, которые уже много лет буквально терроризируют город. По этому поводу в Рийгикогу было направлено письмо, которое подписали полторы тысячи жителей Кохтла-Ярве. И этот факт послужил одной из причин посещения премьер-министром этого предприятия.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, ее заместитель Денис Вершинин, руководитель Järve Biopuhastus Владислав Корзанов и технический директор предприятия Андра Пярнамяэ сделали тогда обстоятельный обзор положения дел и проблем, которые здесь существуют. Основная из них – необходимость получить льготные условия для создания новой технологии обработки отходов на очистных сооружениях, что позволит в течение четырех лет избавить город от неприятных запахов. Для осуществления нового проекта необходимо 5 миллионов евро, и государство может помочь предприятию. По крайней мере, так считают производственники. На это надеется и член правления Järve Biopuhastus, член Рийгикогу и депутат горсобрания Валерий Корб, который сопровождал Юрии Ратаса в той поездке.

Во время визита премьер-министра в Кохтла-Ярве журналист задал ему вопрос:

- Связан ли ваш приезд в город и на предприятие Järve Biopuhastus с письмом, которое подписали полторы тысячи жителей Кохтла-Ярве?

- Безусловно. Обращение жителей города мы будем рассматривать очень серьезно. Этот вопрос необходимо решить, и государство для этого готово подставить свое плечо. С моей точки зрения, руководство Järve Biopuhastus

ясно сформулировало план избавления от этой проблемы. Это внушает уверенность в том, что в ближайшие годы город будет свободен от неприятного запаха, - сказал Юрии Ратас.

И вот письмо жителей города, которое пришло в Рийгикогу 1 сентября, 23 октября комиссия по окружающей среде рассмотрела. Как сказал журналисту член этой комиссии Валерий Корб, являющийс также депутатом Кохтла-Ярвеского горсобрания, решение проблемы потребует времени. Это может произойти не ранее 2022 года, так как эстонское законодательство определяет сроки всех госпоставок.

- Год уйдет на то, чтобы получить проект. Тогда будет определен источник финансирования и подрядчик, который будет осуществлять этот проект.

С учетом того, что 28 сентября на встрече в Järve Biopuhastus заявил премьер-министр, есть шанс, что 5 миллионов евро, необходимые для сооружения новой технологической линии очистки отходов, будут найдены, и горожане избавятся от тошнотворых запахов.

На снимке: премьер-министр Юрии Ратас обсудил в Кохтла-Ярве проблему вредных выбросов в атмосферу.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов